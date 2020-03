Zašto toliko volimo Prijatelje?

Vijest da će se ekipa “Prijatelja” ponovo okupiti u specijalnoj epizodi, 15 godina od završetka serije, koja će biti emitovana na HBO Maks striming servisu u maju, naravno, obradovala je fanove ali i navela da se priupitamo zašto je ova serija toliko popularna i danas.

Nije to samo nostalgija starih fanova jer je tu i čitava armija novih sledbenika koji bindžuju a koji su bili bebe kada je serija počela da se emituje. Njima je, valjda, sada zanimljivo da gledaju kako je to druženje izgledalo nekada bez neprekidnog tipkanja telefona u društvu. Nije ni samo to što među svim tim likovima, u nekoj situaciji u tih 236 epizoda, možete da prepoznate sebe ili svoje prijatelje, već će prije biti jednostavno da je to priča o prijateljstvu, a ima li išta trajnije i pouzdanije od toga?

Serija je snimana od 1994. do 2004. godine i važi za jedan od najpopularnijih sitkoma svih vremena.

Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kadrou, Mat Leblank, Metju Peri i Dejvid Švimer igraće ponovo čuvene uloge šestoro prijatelja. Navodno bi, prema pisanju stranih medija, svako od njih trebalo da dobije između dva i po i tri miliona dolara, što je više nego duplo od iznosa (milion dolara) koji su dobijali ranije po epizodi.

Tom Nunan, predavač na UCLA školi za pozorište, film i televiziju koji je bio na čelu komedije u Foksovom televizijskom odjeljenju kada je snimana serija, fenomen njene popularnosti uporedio je sa uspjehom “Bitlsa”.

“Ako su pjesme Bitlsa bile o ljubavi, epizode ‘Prijatelja’ su sve bile o prijateljstvu i to je zaista moćna, univerzalna stvar”, rekao je.

Čitava kolekcija “Prijatelja” i specijalna epizoda biće dostupne kada Maks krene i biće značajne da privuku pretplatnike. Kompanija je 2019. godine platila više od 425 miliona dolara kako bi osigurala ekskluzivna prava na seriju. “Prijatelji” su prethodno bili na Netfliksu, ali su 1. januara napustili servis za striming, a prema nezavisnim istraživačima tržišta, jedna su od najgledanijih serija na Netfliksu.

Pomoć “Prijatelja” je svakako nešto što je potrebno HBO Maksu kako bi privukli pretplatnike. HBO Maks je jedan od najskupljih učesnika u striming ratovima, sa 14,99 dolara mjesečno, dok se konkurenti, Epl TV Plus, Dizni Plus, Hulu i Pikok, kreću između 5 i 12 dolara mjesečno. Tako HBO Maks mora da opravda svoju premiju, a čini se da će mu u tome koristiti atrakcije poput “Prijatelja”, kao i impresivan katalog filmova i TV emisija koji uključuje “Matriks”, “Teoriju velikog praska” i većinu DC filmova.