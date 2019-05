Završen prvi Danilovgradation, postavljeni temelji velikog muzičkog dešavanja

Danas je u hali Kulturnog centra opštine Danilovgrad završen prvi Gimnazija fest Danilovgradation, koji organizuju danilovgradska gimnazija ,,Petar I Petrović Njegoš“ i Ministarstvo prosvjete, uz podršku Opštine Danilovgrad.

Manifestacijom su, kako je poručeno, nesumnjivo postavljeni temelji novog, velikog i ozbiljnog tradicionalnog muzičkog dešavanja.

Nagradu za najbolju autorsku kompoziciju osvojio je bend iz nikšićke gimnazije „Ne bilo rocka“, koji će kao nagradu snimiti autorsku kompoziciju. Nagrade za najbolji bend ponijele su grupe iz kotorske i barske gimnazije „Sunset“ i „Krug“, koji će dobiti muzičku opremu. U revijalnom dijelu nastupila je Marija Božović i bend.

Na Festu je u takmičarkom dijelu učestvovalo 10 bendova, iz svih crnogorskih gimnazija, i to:

1. KOTOR – Kotorska gimnazija – SUNSET

2. CETINJE – Cetinjska gimnazija – IVAN CRVENI

3. ROŽAJE – Gimnazija ,,30. septembar“ – SILENCE

4. NIKŠIĆ – Gimnazija ,,Stojan Cerović“ – NE BILO ROCK-A

5. BAR – Gimnazija ,,Niko Rolović“ – KRUG

6. PODGORICA – Gimnazija ,,Slobodan Škerović“ – ABISSYA

7. BIJELO POLJE – Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović“ – LITTLE DOTS

8. BERANE – Gimnazija ,,Panto Mališič“ – ALT

9. PLJEVLJA – Gimnazija ,,Tanasije Pejatović“ – BISERI PLJEVALJA

10. DANILOVGRAD – Gimnazija ,,Petar I Petrović Njegoš“ – NOEMA

“Bend smo formirali jer je to potpuno nov način sticanja prijateljstva i šansa da se podijeli zajednička ljubav prema muzici. Uglavnom sviramo rok muziku. Veoma je važno prisustvovati ovakvim događajima, jer se navikavamo na scenu, procjenjujemo talenat i stvaralaštvo i reakcije publike, koja nam daje do znanja koliko smo u stvari napredovali. Naša poruka mladima jeste da je muzika univerzalni jezik uz čiju pomoć se mogu razumjeti potpuno različiti ljudi. Cijenimo sve one koji su dovoljno talentovani da stvaraju i izvode muziku, kao i dovoljno hrabri da to podijele sa publikom i doprinesu razvoju muzičke scene”, rekli su članovi benda Ne bilo rocka.

Članovi žirija bili su: Vladimir Maraš – kompozitor i muzički producent; Željko Milović – novinar i publicista, autor monografije o crnogorskoj rok i pop sceni (predsjednik); Vjera Nikolić – profesor klavira i izvođač džez, bluz, rok, etno i pop muzike; Mihailo Radonjić – muzičar, gitarista sastava Crveno i crno; Nina Žižić – vokalni solista. Zahvalnice takmičarima uručio je predstavnik Ministarstva prosvjete Borjan Radović.

“Atmosfera na događaju je bila odlična, i ovo će, uvjerena sam, prerasti u jedan tradicionalnu manifestaciju, koja će se dalje širiti. Ministarstvo prosvjete i danilovgradska gimnazija su, zajedno sa opštinom Danilovgrad, pokazali da mladi imaju kapaciteta, imaju volje i znaju sta je kvalitet, i samo ih treba podržati”, rekla je Milica Lekić iz Ministarstva prosvjete.

“Pokazali smo da obrazovni sistem može pomoći ne samo usvajanje znanja u učionici, već izgradnju jedne ličnosti. Poslali smo poruku da naša mladost može, hoće i prije svega zna. Postavili smo, rekla bih, temelje jednog velikog, tradicionalnog događaja”, rekla je Nataša Latković, direktorica danilovgradske gimnazije.