Zbog nje je nastao jedan od najvećih pop-rok hitova: Upoznaje Šaronu

Pop-rok hit grupe The Knack “My Shorona” sluša se duže od četiri decenije. Dama koja je “kriva” za njegov nastanak je Šarona Alperin u koju je ludo bio zaljubljen vođa tog muzičkog sastava.

“Moj dragi bože, već četiri decenije svaki dan hiljade ljudi širom svijeta čuju moje ime iz zvučnika”, kaže lijepa crnka. Ona je neplanirano proslavila The Knack jer je vođa benda Dag Figer baš njoj posvetio stihove kad je joj je bilo 17, a njemu 26.

Figer se ludo zaljubio u Šaronu koja je počela da dolazi na njihove koncerte u losanđeleske klubove prije nego što je bend potpisao ugovor s izdavačkom kućom. Kaže da ju je pjevač ganjao više od godinu, ali je ona, u vrijeme kad je pjesma objavljena, bila u srećnoj vezi s drugim dečkom.

“Zato je Figer napisao i drugu pjesmu koja se zvala “Frustrated’ i (She’s So) Selfish” (Ona je tako sebična), i još nekoliko pjesama misleći pritom na mene”, kaže danas Šarona.

Figer je pričao da iako je bio devet godina stariji od Šarone, pisao je pjesme s pozicije zaljubljenog 14-godišnjaka.

“Kad ljudima kažem da sam to ja, mnogi mi ne vjeruju”, kaže Šarona. Takođe, kaže da je upravo ona na fotografiji omota singla “My Sharona”, obučena u bijelu potkošulju i farmerke. Singl je objavljen u aprilu 1979. godine i već do juna postao je zlatan jer je prodat u 500.000 primjeraka, piše Wall Street Journal.

Pjesma nikad nije ni prestala da bude hit. Ben Stiler je iskoristio u urnebesnoj sceni u “Reality Bites”, svom rediteljskom debiju iz 1994. godine posvećenom Generaciji X. Bend Nirvana obradio je u grandž verziji, a Džorž V. Buš uvrstio je na svoju iPod plejlistu tokom predizborne kampanje 2005. godine.

Hipsterski bendovi, kao što je Royal Blood, takođe obradili su ovu pjesmu, a ona se i dalje može često čuti na stanicama koje puštaju klasični rok, ali često je se neko sjeti i uvrsti u svoju plejlistu ili na žurkama.

“Ranije sam, kad bih srela mlađe imenjakinje, znala da kažem – ‘Čuj, samo da znaš, dobila si ime po meni’, a one bi mi to i potvrdile, jer su rekle da su roditelji obožavali tu pjesmu”, kaže Šarona.

Capitol Records objavio je singl “My Sharona” u isto vrijeme kad i prvi LP album benda The Knack’s. Bend je počeo u Los Anđelesu. Na poleđini je fotografija četvorice mršavih članova benda koji poziraju pred starom kamerom, kao da su spremni za nastup u šou Eda Salivena kod kojeg su gostovali i Beatlesi i odsvirali hit “Twist and Shout”. I oni su, kao i mnogo godina kasnije The Knack’s, bili bend koji je potpisao ugovor s Capitol Recordsom za američko tržište.

Iako se ova dva benda baš ni po čemu nisu mogla uporediti, naročito ne po slavi, Billboard je pohvalio energiju koju je imala pjesma benda The Knack’s naročito jer je imala oštriji zvuk kakav je odgovarao novom talasu.

Gitarista Berton Avere, osmislio je zarazni rif koji je slušaocima ostao u uhu decenijama.

“Slušao sam u to vreme drugi album Elvisa Kostela,”This Year’s Model” i bubnjevi u pjesmi “Pump It Up” su bili sasvim primarni”, kaže Mr Avere, čija je solo gitara ispunila većinu druge polovine pjesme.

“Uzeo sam u ruke gitaru i odvirao nešto najjednostavnije moguće i da bude staccato”, što je više moguće odvojeno.