Zbog sitnih interesa prodali smo budućnost naše djece

Frontmen grupe “Partibrejkers” Zoran Kostić Cane kaže da djeci “nismo ostavili dobar svijet”.

“Ostavili smo im gomilu kukavičluka, oportunizma i nekih kompromisa koji nisu dobri. Iz sitnih interesa smo prodali budućnost naše djece”, rekao je.

Pjevač je u intervjuu za Nova.rs ocijenio da “kukavičluk uzima svoj danak”, ali kaže i da “ne odustaje od borbe”.

Na pitanje da li prati politiku kratko odgovara: “Toliko je pratim da odustajem da je pratim”, kazao je Cane i istakao da u karantinu nije sticao nove vještine, poput većine, već se bavio promišljanjem i očuvanjem zdravog razuma.

“Izolaciju sam proveo kao i svi ljudi, kod kuće, u Zrenjaninu. Imam psa, pa sam imao i dodatnu mogućnost da prošetam. Nisam stvarao ništa. Nisam naučio neki jezik, niti sam savladao grnčarstvo, niti čitao knjige. Samo sam razmišljao i nastojao da izbjegnem neke velike oscilacije raspoloženja, da to sve prođe sa što manje posljedica”, kazao je muzičar.

A do kakvih je zaključaka došao razmišljajući, naglašava da je ovo – neki delirijum u čovječanstvu.

“Svakakve informacije dolaze, neko je čuo ovo, neko je ono. Svako ti preporučuje nešto. Mutna je situacija, ne znamo šta se krije iza brda. Čovječanstvo je u raskoraku. Čovjek čovjeku smeta. Pare predstavljaju moć nad ljudima, mislim da je to presudno u svemu ovome”, naveo je.

Smeta mu i što smo, kako kaže, ostali bez elementarne hrabrosti.

“Pribijeni smo uza zid. Nije frka za nas koji smo nešto vidjeli i iskusili od života, već za ovu djecu. Problem je to što ova djeca postaju poslušnici. Mada, svi mi smo prihvatili taj domino efekat – neko je rekao, došlo je neko naređenje… Ostali smo bez elementarne hrabrosti. Pogledajte i ovo što se desilo sa crkvom. Navodno, nema bogosluženja, pa frka za Vaskrs… Polako smo se predali”, naglasio je.

I svi smo, dodaje, pali na ispitu.

“Svi smo mi pali na ispitu. Međutim, uvijek možemo da se sakrijemo iza nečega. Uplašili smo se žrtve, to je počelo da nas boli. A ne možeš ništa dok nešto ne uložiš. Dok ne uložiš sebe i svoj bol, ne možeš ništa dobiti. Jer ovo sve što se nudi, sumnju budi”, ocjenjuje.

Dao je i svoje mišljenje o epidemiji koronavirusa i vanrednom stanju.

“S obzirom na to da smo mi primitivan i neodgovoran narod, morali smo da saslušamo i postupamo u skladu sa mjerama koje su donijeli. Meni je to ok. Međutim, nije mi ok to što su stariji ljudi morali da idu u nabavku od 4 do 7h. Mogli su neku nijansu da pokažu, recimo od 6 do 8h. Ne može kućni ljubimac da bude važniji od penzionera. Mogli su i ti penzosi da izađu od 8 do 10. Mogla je da bude pokazana neka nijansa, da se o nekome razmišlja. Propast je i ovo što se dešavalo online. Koncerti bez publike?! To je suludo, to ne može da postoji. To je kao kad bi neko prodavao ruže koje lijepo izgledaju, ali ne mirišu. Kao kad prodaju hranu koja nema ukusa. Prodaju život bez ukusa, jer su svojim delanjem koje traje vjekovima, izvukli sve sastojke života: sreću, osjećaj da si u nekoj dobroj energiji, da vjeruješ u nešto, da postoji neka vertikala… Ne! Samo su nas betonirali. Ubjeđuju nas. Ovo je vrijeme sugestije. Postoje ljudi koje ne zanima druga strana. To su neki ‘birokratski’ ljudi koji su našli druge roditelje jer se svojih stide. Oni rade za one koji su im poklonili neko povjerenje, koji su ih pustili da pripadaju nečemu, da pobjegnu iz svoje sitauacije, koje se stide. Prodaja duše je u toku…”, izjavio je Kostić.

Ali na pitanje da li čovjek koji misli svojom glavom gubi bitku, kaže da “bitka traje”.

“Moramo sve da gledamo u Božijem kontekstu. Život nije apoteka, da te sve na mjestu čeka. Uplašili smo se sopstvene žrtve. Moraš da se odrekneš nečeg da bi dobio nešto. Mi smo svi u sebi ‘vakumirani’. Svi živimo u tijesnom knapu koji je neka birokratija raspisala za sve ljude. E sad, moraš da se prilagodiš svemu tome. Sve teče, ide dalje. Uvijek je bilo tako. Uvijek su postojali ljudi koji se razlikuju od većine. Vjerujem da se ljudi bude, da shvataju da su ostavljeni na cjedilu. Sada kapiraju da je njihova sudbina u njihovim rukama. Ideja spasenja, sve vas mijenja”, kaže.

A to “da li ću imati pare” ili “ako mi ne pomogne neko, ja ću da skapam”, kaže – ne može tako.

“Život je borba. Rat uvijek traje. Rat i u nama i oko nas. To su borbe između sila mračnih i sila zračnih. Ne može razočarenje da zamijeni povjerenje. Mi smo svi deformisani i razmaženi. Svi smo u nekom komforu, luksuzu, koji je dat da bi mi umrli na miru i da ne bi razmišljali o nekim stvarima koje su nadahnjivale neke ljude. Pojam ljubavi ne postoji, već samo odnosi – ti meni, ja tebi. Nismo ni braća, ni sestre, nego smo suparnici. Čovjek čovjeku smeta”, ocijenio je.