Željko Vasić objavio novi singl

Nakon žestokog ritma objavljivanja pjesama-spotova, pod okriljem albuma “Nema dalje” prošle godine, kratkotrajno zatišje u studiju srbijanskog pop pjevača, kantautora i muzičara Željka Vasića juče je prekinula premijera pjesme “No pasaran”.

Muziku i aranžman nove pjesme potpisuje upravo Željko Vasić, dok mu je prilikom pisanja stihova asistirao Dragan Čolaković Čola. Po ugledu na kolege, našeg Sergeja Ćetkovića i hrvatskog violončeliste Stjepana Hausera, koji su prije nekoliko dana premijeru zajedničke numere “Oči nikad ne stare” upriličili na talasima beogradskog radija S, Vasić je učinio isto, da bi nekoliko minuta kasnije podijelio i simpatičan spot u pratnji benda. Dugo najavljivanu pjesmu Vasić je čitaocima Dnevnih novina opisao kao iskorak u odnosu na pomenuto studijsko izdanje “Nema dalje”, koje krase numere “Kada spavaš”, “Nema nikoga dugo”, “Najmanje”…

“Svaki moj album imao je neku svoju notu. Nova pjesma, novo poglavlje drugačije, sa novom energijom i emocijom. Takva je ‘No pasaran’, kojom počinjem novi opus”, najavljuje Vasić.

Bolje upućeni u pjevačev rad i njegovi prijatelji znaju da važi za muzičkog perfekcionistu. Prilog tome su i brojne objavljene pjesme u prethodnom periodu, a kao vjesnik nove epohe stvaralački proces za “No pasaran” nije smio omanuti.

Koje je sve kriterijume numera morala zadovoljiti prije izlaska pred sud slušalaca?

“Bitno je da se zna kako će izgledati to nešto novo. Pravac kojim sam se rukovodio u novom opusu je nekako retro, ali opet moderno spakovan. Mislim da je to najtačnije definisano. Na kraju, uvijek publika daje sud, da li je to dobro ili nije”, vjeruje naš sagovornik.

Gro stihova nove pjesme nije nepoznat onima koji prate Vasićeve objave na društvenim mrežama. Naslov “No pasaran” istorija najčešće poznaje kao ratno-političku parolu, a pjevač je uspio da je smjesti na mnogo ljepši teren, naglasivši da se i u ljubavi ponekad glasno čuje “neće proći”.

“Važno je da čovjek ima stav. Volim ljude sa stavom, kakav god da je. Kada neko ima stav, onda se sa takvima može diskutovati da li je nešto u redu ili nije. ‘No pasaran’ je ljubavna pjesma. Svako ko je bio povrijeđen, u nekim momentima pomislio je ovo više neću dozvoliti ili ovo više neće proci. Razočaranje je teško, ali vam život pokaže da treba ići naprijed, bez obzira na sve. I to je sastavni dio života. Čovjek mora da se bori protiv iskušenja”, nastavlja Vasić.

Jedno od iskušenja na koje često nailazimo jeste ostati svoj, za šta Vasić kaže da je najljepše i najteže, ili se predati i prilagoditi svakodnevici. Pjevač nema dilemu da je prva opcija uvijek jedini izbor.

“Izdao bih sebe. Ne mogu to sebi da priuštim. To je jedina sloboda koja mi je kao javnoj ličnosti ostala da mislim i radim svoj posao onako kako smatram da treba. Kompromis je u redu, ali raditi nešto što je, po meni neprimjereno, samo zarad veće popularnosti ili nečega tome sličnog ne dolazi u obzir. ‘No pasaran'”, izričit je Vasić.

Za razliku od njegove slobode, za pojedine ona podrazumijeva da na Jutjubu i društvenim mrežama “istresaju” lične frustracije i bez trunke objektivnosti kritikuju muzičare, njihova djela. I njima je Vasić odredio “dijagnozu”.

“Mnogi na taj način doživljavaju slobodu. Konačno imaju prostor da kažu šta misle. Život na internetu potpuno je ‘paraleni univerzum’, koji nema veze sa realnim. Meni to ne smeta. Ako će im biti lakše da na meni izbace sve svoje frustracije, prihvatam to. Nemoguće je dopasti se svima. Sve što kažemo o drugima više govori o nama”, zaključuje Vasić.