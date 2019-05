Zlatna palma filmu Parazit, Banderasu konačno nagrada

Na 72. filmskom festivalu u Kanu trijumfovao je film „Parazit“ južnokorejskog reditelja Bong Džon-hoa.

Gran-pri pripao je ostvarenju „Atlantiks“, francusko-senegalske rediteljke Mati Diop, a najbolji glumci Antonio Banderas i Emili Bičam.

Žiri 72. kanskog festivala, na čijem je čelu bio meksički reditelj Alehandro Gonsales Injaritu, najvišim ocenama je ocijenio ostvarenje “Parazit”, crnu komediju koja se bavi klasnim pitanjem u savremenoj Koreji.

Bong Džon-ho je prvi reditelj iz te zemlje koji je dobio Zlatnu palmu na festivalu u Kanu.

“Pisao sam scenario za film u ćošku jednog kafića i osluškivao buku koju su pravili ljudi. To me je stimulisalo”, kazao je on.

Drugo priznanje po važnosti na Kanskom festivalu, Gran-pri, dobio je film “Atlantik”, koji je režirala Francuskinja senegalskog porekla Mati Diop.

Diopova je i prva žena afričkog porijekla koja se našla u takmičarskoj konkurenciju ostvarenja u Kanu.

Braća iz Belgije Žan Pjer i Lik Darden nagrađeni su za režiju filma “Mladi Ahmed”, koji se bavi radikalizacijom adolescenata.

Nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Banderas za ulogu u filmu Pedra Almodovara “Bol i slava” a mnogi kritičari su kazali da je zasluženo konačno dobio nagradu budući da je među najzaslužnijima za promociju španske kinematografije u svijetu.

Priznanje za najbolju žensku ulogu pripalo je Emili Bičam za ulogu u filmu “Mali Džo” rediteljke Džesike Hosner.