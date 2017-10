Zoran Kalezić otkriva u čemu je zavidio Tomi Zdravkoviću

Pjevač narodne muzike Zoran Kalezić, nedavno je kratko boravio u Beogradu, povodom 26 godina od smrti njegovog prijatelja i kolege Tome Zdravkovića. Posljednjih godina crnogorski pjevač oazu mira pronašao je u zavičaju, u Kosovom Lugu, nedaleko od Podgorice, pored supruge Irene, s kojom se vjenčao u februaru ove godine.

“Zadovoljan sam onim što imam. Moje oči nisu gladne, to je moja životna formula. U Kosovom Lugu imam kuću, moji roditelji su to čuvali za nas i red je da ja to sačuvam za unuka Danila i dijete moje ćerke Sandre, ako Bog da. Zadovoljan sam čovjek, više ni za čim ne vapim. Srećan sam što i dalje pjevam, to je moj život. Nastupam tamo gdje mislim da mi je mjesto i gdje me zovu. Živim poštujući načela svoje babe i djeda, koji su mi govorili da postoje samo dobri i loši ljudi”, kaže Kalezić za Novosti.

Ističe da će održati veliki koncert u Beogradu, i da nije zadovoljan aktuelnim muzičkim trendovima.

“Svi imamo daljinski upravljač, dosta mi je lažnog morala i priče kako niko ništa ne gleda. Ma, svi sve gledaju i neka gledaju! Ali sa takvim ljudima nemam ništa zajedničko. Ne može se prije podne voljeti Toma Zdravković, a poslije podne nešto sasvim suprotno. To je nespojivo ili možda nije? Stidim se kad vidim na televiziji ljude koje sam poštovao, ali to više ne zaslužuju”.

Kalezić i Zdravković su bili veliki prijatelji, a crnogorski pjevač ipak priznaje da je u nečemu zavidio kolegi.

“Mnogo puta smo Toma i ja zajedno išli na pijacu. Dok su naše supruge kupovale namirnice, mi smo sjedjeli sa prodavcima koji su ispod tezge izvadili rakiju i satima smo razgovarali. Sve njegove mane pretvarao sam u vrline, bio sam ljubomoran što ja tako ne mogu”, otkriva Kalezić.