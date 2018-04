Aco Pejović: Biljanina bolest je promijenila naš brak

Poznati pjevač Aco Pejović otkriva da se u njegovom domu otvoreno razgovara o svemu, pa i o zaljubljivanju njegovih ćerki, i zato se trudi da upozna svakog njihovog momka.

Pejović ističe da je lepo kada se mladi ljudi odluče za brak i ne krije da ne bi imao ništa protiv ako bi neka od njegovih ćerki uskoro učinila to isto.

“Znam da svi misle da bi to za mene bio pravi šok, ali istina je da ne bi. Dvije starije ćerke su odrasle i u tim godinama kada me to ne bi začudilo. Moja supruga udala se za mene sa samo 18 godina i opet uspjela da završi fakultet, doktorira i odgaji tri ćerke. Meni i mojoj Biljani danas ništa ne fali, pa vjerujem da ni mojim ćerkama ne bi ništa nedostajalo da se mlade udaju. Najbitnije je da pronađu partnera koji će ih voljeti i poštovati, ostalo je manje važno”, objašanjava slavni Prijepoljac koji upravo iz tog razloga budnim okom posmatra s kim se njegove mezimice druže, kao i momke s kojima izlaze.

“Volim da upoznam izabranike svojih ćerki i popričam s njima. Veoma mi je bitno s kim će provesti vrijeme i da li će taj neko umjeti da ih zaštiti ako dođe do nekog problema. Naravno, svakom roditelju bitno je da momak bude kulturan, obrazovan mladić iz dobre porodice, ali vi naprosto ne možete da utičete na njihove izbore. Kada “leptirići u stomaku” polete, teško mama i tata mogu da pomognu. Ipak, jednu stvar im uvijek govorim, a to je da čuvaju svoj obraz. Što se tiče svega ostalog, neka žive punim plućima i izlaze jednakim žarom kao i svi njihovi vršnjaci”, priča Aco i dodaje da nimalo ne brine o njihovim izborima.

“U mojoj kući pričamo o svemu, tako smo od samog početka postavili stvari. Tajne ne postoje i svi znaju da ako nastane neki problem, porodica je tu da situaciju reši ili udeli pravi savjet”.

Pored tri ćerke, njegov život već 25 godina radosnim čini i supruga Biljana koja je njegova najveća podrška i osoba kojoj je posvetio sve svoje pjesme. Prije skoro četiri godine preživjela je traumatično iskustvo – izliv krvi na mozak, poslije čega je Aco ostao potpuno skrhan.

“Trudimo se da sve to što nam se dogodilo zaboravimo i ostavimo po strani. Moja žena se sada odlično osjeća i ono što je najvažnije, nema nikakvih problema. Nastavljamo uz božju pomoć”, kaže Pejović, ali priznaje da ga je ipak ta situacija drastično promijenila:

“I supruga i ja dosta smo se promijenili, na prvom mjestu korigovali smo odnos prema ljudima i poslu i potpuno drugačije sagledavamo stvari oko nas. Sve to što se njoj dogodilo, prihvatili smo kao neku vrstu upozorenja da malo usporimo i promijenimo stil života”.