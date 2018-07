Alba: Navikla sam na seksualno uznemiravanje od 13 godine

Danas je majka troje djece i uspješna preduzetnica, a Džesika Alba svoju glumačku karijeru započela je kao djevojčica. Imala je 13 godina kad se pojavila u prvom filmu,”Ljetno kampovanje”, a slavu je postigla s 22 u seriji “Anđeo tame”.

Džesika kaže da je kroz cijelu karijeru doživljavala seksualno uznemiravanje, ali bez fatalnih posljedica. Sve je stalo na vrlo neprijatnim susretima i situacijama.

“Naravno da sam se kroz cijelu karijeru susretala s tim. Kao mlada glumica koja odrasta u tom poslu jednostavno se pomiriš s tim da će se ljudi tako ponašati prema tebi, iako se s to ne bi trebalo prihvatati. Bilo je neprijatno, možete zamisliti kako je to izgledalo. Radim ovo otkako ima 13 godina. Zamislite kako je to bilo”, rekla je Alba. Kaže kako se brzo naučila nositi s tim situacijama, odnosno pronaći način da iz njih izađe.

“Srećom, nikad ništa nije izmaklo kontroli, ali bila sam u različitim situacijama”, kaže glumica. Zato sad često razgovara sa svojim kćerima, Honor Meri (10) i Heven Garner (9) o tome kako da se zaštite.

“Morate da pazite na znakove koji vas upozoravaju na opasnost, slušati instinkt koji vam govori da nešto ne valja”, kaže Alba. Izrazila je svoju podršku pokretu Me Too jer su stvari predugo bile van ravnoteže.

“Nadam se da ćemo za deset godina imati puno više raznolikosti u industriji, iza i ispred kamere”, rekla je glumica.