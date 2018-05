Alka Vujica: Žene, ne dopuštajte sebi da postanete ljubavnice

Konroverzna umjetnica Alka Vuica na estradi je gotovo 40 godina. Privatno uvijek opuštena, vesela i otvorena, a u poslu veliki profesionalac. Osim svojih hitova koje je otpjevala, napisala je neke od najvećih hitova u zadnje tri decenije za najveća imena muzičke scene ex Jugoslavije. Često se pisalo o njenim odnosima s muškarcima, a trenutno je u vezi sa jednim sarajevskim biznismenom. Pored muzike, uređuje i vodi emisiju zabavnog sadržaja na TV Pink BiH.

Iako je mnogi znaju kao pjevačicu lakih nota i posebnog glasa, Alka je i pisac nekih od hitova poput “Ja sam zaljubljen“ od Tonija Cetinskog, “Danas sam luda“ i “Gdje Dunav ljubi nebo“ Josipe Lisac, Bebekove “Da je sreće bilo“ itd… Danas pak, manje piše i više uživa u mirnim popodnevima sa prijateljima.

Mnogi kažu da Vam godine dobro stoje i da ste u pedesetima sjajni.

“Totalna je glupost da su pedesete najbolje godine, lažu svi koji tako kažu. Meni je razdoblje od tridesetih do četrdesetih bilo super. Mislim da su to fantastične godine za ženu, jer je na neki način zrelija. Premda volim i svoje lude dvadesete, to mi je isto bilo dobro. Ali sve iznad pedeset mi se uopće ne sviđa”.

Dakle, brine Vas starenje?

“Užas, mrzim starost i strašno mi je. Odjednom sam skužila prije par godina da sam ostarila. To se dogodi preko noći. Dogodilo se to na skijanju na Vlašiću kada sam shvatila da sam ostarila u mjesec dana. Rekla sam to prijateljici koja je starija od mene, a ona mi je rekla: ‚Draga moja, to ti se tako dogodi. Nakon 50. si nekoliko godina mirna, onda opet shvatiš da ti se sve opustilo i to tako ide”.

Jeste li razmišljali o nekoj estetskoj operaciji koje su danas popularne?

“Imam već dvije godine dogovoren mali fejslifting, ali me to još strah. Odlučujem se svake godine. Ne bih htjela izgledati suludo plastično. Za sada, jedino što si uvijek priuštim su neke dobre kreme, tretmani”.

Iza Vas je par ozbiljnih veza. Šta je po Vašem mišljenju neophodno da bi jedna takva opstala?

“Mislim da se oko veze treba uvijek truditi i da se čovjek nikada ne smije previše opustiti i ljubav ne smije postati rutina. Uvijek su potrebna iznenađenja. Koliko god žene misle da njima treba, treba i muškarcima pažnje. Nikada na odmet i nikada dovoljno”.

Jeste li ikada patili zbog ljubavi?

“Nisam zbog ljubavi pila sedative, ali sam jako puno pušila i znala popiti previše vina zbog bolne ljubavi pišući tužne pjesme. Postoje strastvene ljubavi, manje strastvene, ali ne može se veza bazirati samo na strasti. Takve su veze kratkotrajne, one znaju biti i divlje i lude, ali ne može to potrajati predugo. To je čak i prebolno. Bolje je kad se pretvori u ljubav i u neku mirnoću”.

I sada ste u ozbiljnoj vezi… Ima li braka na pomolu?

“Bila je neka ideja o svadbi, ali mislim da smo odustali od svadbe. On se nije dao ni ja se nisam dala, mislim da je to i neki strah. Bojimo se da nešto ne pokvarimo. Uostalom, brak je ugovor i potpisuje se kao ugovor, treba i svjedoke i sud ga kasnije razvrgava. Da bi se dvoje ljudi spojilo u ljubavi, potrebno je samo njih dvoje. Nikakvi svjedoci i potpisi. Najbolje je kad na tome i ostane”.

Svjedoci smo danas kako se brojne mlade dame bogato udaju, a pri tome se odriču karijere. Šta Vi kažete, bogata udaja ili karijera?

“Ja mislim da je uvijek bolje bogato se udati jer na karijeru onda možeš lakše računati”.

Vaša karijera traje skoro 40 godina. Jeste li se već pomalo umorili?

“Naravno! Jako sam se istrošila. Fakat jesam. I ne samo da mi je teško putovati, nastupati, teško mi je i napisati pjesme”.

Brojne pjesme koje ste napisali za Olivera ili Josipu Lisac postale su evergrini. Ali bilo je i velikih promašaja. Je li Vam žao što ste napisali neke od takvih?

“Valjda mislite sramim li se? Ali ne, takvih stihova nema u mom opusu! Čak i pjesma “Lova“, koju sam svojevremeno radila za Simonu Gotovac, odlična je pjesma”.

Bili ste sa ženom?

“Osamdesetih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala drugaricu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala lijepa iskustva sa ženama”.

A jeste li ikada bili ljubavnica?

“Mislim da je biti ljubavnica ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos! Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš”.