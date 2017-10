Anabela: Više nisam mekušac, već lavica

Anabela Atijas zvijezda je tabloida posljednjih dana zahvaljujući gostovanju u jednom rijaliti šou programu. Pjevačica je ušla u šou ne bi li odbrnila učesnicu šoua, svoju ćerku Lunu Đogani, od loših komentara. Anabela je bila žustra i neumoljiva, čak i napadna, što je njenu publiku, i gledaoce, poprilično iznenadilo. Naime, nekadašnja pjevačica Funky G grupe, oduvijek je važila za povučenu osobu i nekoga ko ne ulazi u “estradna prepucavanja”.

“To je neka moja samospoznaja i prihvatanje stvari koje su me bunile. Mučila me neka buka misli, koju sam konačno sredila. Kroz razgovor sa sobom, shvatila sam mnogo toga. Postavila stvari na pravo mjesto i nazvala ih pravim imenom. Kada dođete do tog stadijuma, sve je mnogo lakše. Cio život ljudi su me gledali kao osobu koja se nikad nikome ne zamjera, i zaista, povlačila sam se pred izazovima.Naprosto, tako sam vaspitana. Moja majka i danas ima isti odnos prema meni, dok sam ja to prenijela na Lunu. Ali, došlo je vrijeme da se to promijeni, da osvijestim svoju životnu ulogu i shvatim ko sam u stvari. Konačno sam ono što sam rođena da budem – lavica, a ne mekušac”, kaže lijepa pjevačica za Hello.