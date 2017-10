Andrija Milošević: Smrt Marinka Madžgalja me je promijenila

Glumac Andrija Milošević otvorio je dušu i progovorio o teškom djetinjstvu, dolasku u Beograd, prvim ulogama i gubitku dva najbolja prijatelja Marinka Madžgalja i Milorada Mandića Mande, čija smrt ga je poremetila ali i natjerala na razmišljanje.

Andrija kaže da prijatelje bira po tome kakav je neko čovjek.

“Koliko god da sam se do sada mijenjao, a jesam, uvijek sam cijenio dobro, to se nije mijenjalo. Ljudi moraju da se mijenjaju nabolje. Tridesete godine za mene su bile prelomne, a prije toga sam mnogo puta padao i ustajao”, kaže Andrija. Ipak, sazrijevanje je došlo nešto kasnije.

“Sazreo sam tek prije dvije godine. Aleksandra mi je dosta pomogla da sazrim, jer mi smo zajedno četiri godine, a prije dvije godine sam osjetio da je to to. Ali na to su i neki drugi događaji uticali, otišao je Marinko Madžgalj, pa onda Milorad Mandić Manda. Tada sam bukvalno rekao sebi: “Moraš na neki način da ove divne prijatelje i ljude ispoštuješ tako što ćeš imati dušu za sve ljude, što ćeš imati širinu i nećeš biti nezreli tip koji ide i kuka”, otkriva glumac.