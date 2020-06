Autorka Harija Potera postala paravan za homofobiju

Republički senator Džejms Lankford, odlučio je da prekori ponovno izglasavanje povelje o ravnopravnosti – specifično dijela koji se tiče LGBTQ+ građana SAD, citirajući nedavni Tvit J.K.Rouling, autorke Harija Potera, koji je većinska javnost u Americi smatrala “transfobičnim”.

“Služeći se riječima J.K. Rouling, hajmo da pružimo empatiju i milionima drugih žena, koje jesu prave žene, a kojima je takođe potrebna pomoć na raznim poljima. Hajmo da se zajedno borimo za ravnopravnost. Ovaj akt nije za ravnopravnost”, izjavio je on.

Republički senat na ovaj način odbio je da ponovo izglasa povelju o ravnopravnosti o LGBT i specifično transrodnim osobama. Američki mediji navode da je ovo logičan nastavak Trampove anti LGBT politike zbog koje dobija dodatne poene među svojim konzervativnim i religioznim glasačima pred predstojeće izbore u novembru ove godine.

Ovako se autorka kultne knjige još jednom našla na udaru velikog dijela javnosti koji smatra da “kao javna ličnost treba da povede više računa o onome šta izgovara”.

Podsjetimo, britanska književnica J. K. Roling, najpoznatija po seriji romana o dječaku čarobnjaku Hariju Poteru, izazvala je buru komentarima o transrodnim ljudima, zbog kojih mnogi misle da je transfobna i da ne podržava rodni identitet, ali i ljude koji mijenjaju pol.

Ona je na Tviteru objavila sarkastičan komentar na temu roda i pola, a ovo nije prvi put da govori o tome i izaziva oprečne komentare javnosti.

“Ljudi koji imaju menstruaciju… vjerujem da je postojala riječ za te ljude. Neka mi neko pomogne… Wumben? Wimpund? Woomud?” napisala je ona, šaleći se kako ne može da se sjeti riječi za žene. Roling, ako je zaključiti po njenim komentarima, bori se protiv rodnog identiteta, smatrajući da, ako polovi ne postoje, to briše nju kao ženu, te javnost to ocjenjuje kao transfobičnu izjavu.

Nakon što su fanovi krenuli u napad na književnicu, navodeći da ne mogu da vjeruju da takve riječi dolaze od osobe koja je napravila roman poput Harija Potera, oglasio se i Danijel Radklif, koji je u filmovima oživio dječaka čarobnjaka.

On je pokušao da ugasi vatru, navodeći da stavovi koje iznosi J.K. ne treba da ugroze užitak čitanja knjiga, ali i da on ne može da ih podrži.

“Transrodne žene su žene. Svaka izjava koja bi to demantovala, briše identitet i dostojanstvo transrodnih osoba. Ako mislite da je određeni lik iz knjige bio transseksualan, bezrodan ili rodno neutralan, da je gej ili biseksualan, to je između vas i knjige koju ste pročitali i taj je odnos svet. Niko vam to neće i ne može promijeniti”, napisao je on na Tviteru.

Inače, Radklif je jedan od predstavnika neprofitne organizacije “Trevor project”, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama bavi prevencijom samoubistvama među LGBTQ+ omladinom.

Književnica se potom nadovezala, pravdajući se da poštuje transrodne ljude, kao i da bi, kako kaže, protestvovala zajedno sa njima ukoliko su njihova prava ugrožena.

“Poštujem pravo transrodnih osoba na život kakav je njima znan i dobar. Ukoliko su vaša prava ugrožena, vjerujte mi, protestovala bih sa vama. Međutim, moj život je bio oblikovan time što sam žena, ne mislim da je uvrijedljivo da to i kažem”, dodala je ona.