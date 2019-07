Barbika Dejvid Bouvi: Inspirisana alter egom slavnog muzičara

Kompanija Mattel koja je napravila čuvenu Barbiku, na tržište je izbacila lutku Dejvid Bouvi.

Kolekcionarska lutka koja je “polno-fluidna”, tj. može biti oba pola ili nijedan, inspirisana je njegovim alter-egom Ziggyjem Stardustom.

Mattel je opisao muzičara kao “pionira zvuka i vizije čija muzika nastavlja da pokazuje svijetu kako da dostigne zvijezde”.

Lutka Bouvi koja je nastala u saranji sa arhivom Dejvid Bouvi, ima astronautsko odijelo sa crveno-srebrnim prugama, crvene čizme na platformu i srebrne minđuše sa zvijezdama. Njena tamna crvena kosa je stilizovana onako kako ju je Bowie nosio, dok je čelo ukrašeno zlatnim krugom.

Ziggy Stardust je bio jedan od Bouvijevih prepoznatljivih alter-ega, opisan kao rok pjevač koji je mogao da komunicira sa vanzemaljcima usljed dolazeće apokalipse na Zemlji.

Njega je predstavio 1972. sa albumom “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars”.