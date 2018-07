Bila je prvi supermodel na svijetu, na njenoj sahrani se niko nije pojavio

Bila je prvi supermodel na svijetu, a njena pojava kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih godina promijenila je modni svijet.

Porijeklom Italijanka, u čijoj ljepoti su se ogledali i irski i velški geni, Đija Karangi je bila toliko popularna da su, onda tek početnicu, Sindi Kraford nazivali “mala Đija”.

Preselivši se 1977. godine iz rodne Filadelfije u Njujork, Điji je trebalo tek godinu dana da stasa u profesionalnog modela, kog su željeli da angažuju apsolutno svi urednici i dizajneri, a s njom su najradije sarađivali fotografi Frančesko Skavulo, Artur Elgort, Ričard Ejvedon, Denis Pil i još cijela plejada uglednih likova iz umjetničkih krugova iz 1979. i 1980. godine.

Đija je bila jedini model koji je naslovnicu “Kosmopolitna” ukrasio čak dvaput u istoj godini, a regularno se pojavljivala i u američkom, britanskom i pariskom “Vogu”, i to s one najbitnije, prednje strane. Do 1978, Đija je postala najveći svjetski model svoje ere.

Slava joj je donijela status pravog selebritija i ulazak u njujoršku elitu, pa je tako postala redovni gost kultnog kluba “Studio 54”, gdje je počela da koketira sa drogama. Počela je s marihuanom, a onda su uslijedili kokain i heroin.

U oktobru 1978. Đija je imala prvo veliko snimanje s fotografom Krisom von Vengenhajmom. Na snimanju je upoznala kozmetičarku Sendi Linter, u koju se i zaljubila. Naime, veoma se puno pričalo o njenoj “agresivnoj” seksualnosti. Mnogo se pisalo o tome da je pokušavala da zavede djevojke sa snimanja. Ipak, drugi su govorili da je njena seksualna taktika bila više dječija nego predatorska. Iako joj je bilo lako privući pažnju žena, Đija je žudjela za ljubavlju i sigurnošću stabilne veze.

Nije prošlo puno vremena i Đija se vratila kući. Tokom zime 1985. godine, počela je da sumnja da ima AIDS. Kad joj je nekoliko mjeseci kasnije bolest i dijagnostikovana, to je nije iznenadilo. Iako je bila jedna od prvih žena u Americi za koju se zna da je umrla od AIDS-a, bolest je već prodrla u svijet mode i morala je dobro znati što je čeka.

Pretpostavlja se da se virusom HIV-a zarazila preko igle kojom je ubrizgavala heroin.

Kako se situacija pogoršala, njena majka nije dopuštala posjete i boravila je u njenoj blizini sve do Đijine smrti 18. novembra 1986. godine.

Niko nije znao za Đijinu smrt, pa se niko nije pojavio na sahrani. Tek nakon nekoliko sedmica objavljena je vijest o smrti, koja je izazvala šok u javnosti.

Glamurozan život i tragičan kraj Đije Karangi dobio je i svoje mjesto na filmu. Nju je u HBO TV filmu iz 1998. fantastično igrala slavna Anđelina Džoli.