Bivša elitna prostitutka o seksu sa Ronaldom: Sve se brzo završilo

Hoje 11/10 completo 32 anos de idade, mas de vida mesmo tenho só 4 anos e 6 meses de vida pela Fé… sei que tenho muito ainda para aprender e muitoooo para o Espírito Santo me moldar e mudar, mas eu creio que “Aquele que em mim começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo;”😍 Filipenses 1:6 Em vez de me dar os parabéns peço que me coloque sempre em tuas orações. Vamos fazer assim… Eu oro por você e você ora por mim? Sabe qual meu maior sonho? 😍 Um dia dizer: Combati o bom combate, completei a carreira e guardarei a fé. 🙏😍 Amo tanto meu Jesus não sou nada sem Ele. Posso perder tudo nesse mundo, menos o Espírito Santo de dentro de mim, pq mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida nesses últimos anos eu tive PAZ e vou contar tudo no livro Desejos da Alma. Mas a força para levantar depois da queda, Veio DEle, pq tenho certeza que um dia eu vou morar no céu. Mesmo não merecendo Ele me perdoou 😍🤗🥰 Então vale a pena sacrifícar cada dia, morrer para o mundo e sofrer por amor a Jesus. E não me importo se as pessoas acham que sou fanática kkkk, sou Fanática sim por Jesus, dEle eu sou Fã número 1 😍 Pq Ele morreu por mim, sofreu por mim 😍 Oinnn e não importa se ninguém me ama, Ele me ama, me preenche me completa e isso basta. 😍🤗🥰Meu presente eu já ganhei, que é a salvação da minha Alma😍 e isso nada nem ninguém é maior ou melhor que isso. 😍🤗🥰 Se para as pessoas ou para o mundo eu não tenho valor… Pra Jesus eu tenho ❤️😍🙏 e Ele é o Amado da minha alma. Te amo Jesus a cada dia que passa mais eu Te amo. Obrigada por nunca desistir de mim 😍🙏❤️