Bivšoj Modelsici potvrđena kazna zatvora, evo šta ona kaže o tome

Krajem oktobra pojavila se informacija da je bivša modelsica Ivana Stamenković osuđena na zatvorsku kaznu u trajanju od četiri mjeseca zbog toga što, po presudi iz februara, nije isplatila odštetu od 160.000 dinara zbog vrijeđanja Dragana Krajnovića, advokata svog bivšeg supruga Nikole Pavlovića, prenosi Pink.rs.

Ona je, navodno, mjesecima izbjegavala da izmiri dug, zbog čega je sud ponovo zasijedao i osudio je na kaznu zatvora.

“U pitanju je maltretiranje običnog naroda i ja se nadam se da će se tome stati na put! Poznata sam po tome da se borim za prava žena, nasilja u porodici i protiv svih stvari koje su, nažalost, zastupljene u našoj zemlji. Nadam se da će biti bolje. Ja ću to uplatiti, neću ići u zatvor”, rekla je Ivana i dodala da je razočarana zbog toga što je starateljstvo nad njenom ćerkom Petrom pripalo bivšem suprugu Nikoli.

“Naravno da me sve to kao majku boli, to je vrijeme koje ne mogu nikad da vratim, koje sam zauvijek izgubila”.