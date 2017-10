Branislav Lečić: O braku ne razmišljam, toga je bilo dovoljno

Glumac Branislav Lečić iza sebe ima dva propala braka, sa Ivanom Vujadinović i Ninom Radulović Lečić, otkriva da ga ludi kamen više neće vidjeti.

“Ne, ne, o braku ne razmišljam. Mislim da mi je toga bilo sasvim dovoljno. Danas gledam da odnos više baziram na nekoj vrsti susreta i radosti koju možemo međusobno da razmijenimo u različitim vidovima i to me veoma uzbuđuje”, kaže Branislav Lečić za Blic.

On je trenutno angažovan u humanitarnom takmičarskom šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”, pa se pitanje koliko često plesom pokušava da osvoji žene nekako nametnulo samo.

“Naravno da žene zavodim plesom, one su za to da se zavedu. Mnoge žene zavode nas muškarce, zašto ne bismo i mi njih. To je igra u kojoj učestvujemo zajedno, bez bilo kakvih stega”, rekao je Branislav.

Osim u TLZP, Branislav stiže da glumi i u brojnim projektima, odnedavno publika ima prilike da ga vidi u predstavi “Tako je (ako vam se tako čini)” u JDP-u, a on se osvrnuo i na govorkanja da važi za jednog od najvećih glumačkih zavodnika današnjice.

“To ne znam, ne bih smio da se usudim da kažem pošto znam velike kalibre iz prošlosti koji danas nisu živi, ne bih baš volio da se takmičim s njima, još sam živ. Sačekajte malo. Žene volim, uživam u njima i zadovoljstvo mi je uopšte i pomisao da s njima budem”, rekao je poznati glumac.