Brena u dokumentarcu otkriva nešto o čemu je dugo ćutala

Ovih dana biće sniman dokumentarni film koji će se baviti životom i karijerom Lepe Brene, a pjevačica je u jednoj emisiji otkrila detalje novog projetka.

“Ove godine radimo dokumentarni film “Ne daj da te kradu od mene”. Film će prikazati moju karijeru od 1982. do 1991. godine. Dokumentarac će otkriti i stvari koje se ne znaju o meni”, rekla je Lepa Brena.

Pjevačica je dodala da je godinama unazad imala niz ozbiljnih zdrastvenih problema, ali da se sada osjeća dobro.

“Slomila sam ruku i imala operaciju u Lovranu. Imala sam divne doktore koji su me izvukli iz krize. Nakon šest mjeseci opet sam pala i opet slomila lakat i opet otišla na operaciju. Tada nisam suzu pustila. Odlučila sam više da se brinem o sebi. Ja sam hiperaktivna i mozak mi radi sto na sat. Odlučila sam malo da usporim. Ja bolujem i od tromboze. To je pod apsolutnom kontrolom, pijem ljekove. Ja sam žena optimista, želim živjeti život i ne razmišljam o problemima. Tromboza zahtijeva potpuno drugačiji način života, drugačiji način ishrane, koji sam ja totalno promijenila. To zahtijeva umjerenu fizičku aktivnost, ne smijete da se umarate, da budete u zagrijanim prostorijama… ali nije ni loše da se pije alkohol. Vino je dobro protiv zgrušavanja krvi”, kaže kroz smijeh pjevačica.