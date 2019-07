Ceca odgovorila Albancima: Muzika ne smije da ima granice i barijere

Region je obišla vijest da je Agencija za audiovizualne medije Albanije AMA zabranila emitovanje spotova folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović uz obješnjenje da se njen lik i djelo vezuju za ratne zločine na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. AMA se na ovakav potez, kako prenosi koha.net, odlučila nakon žalbi da je u programu namijenjenom manjinama emitovan Cecnin spot koja je, kako se navodi “više puta imala anti-albanske istupe protiv Kosova i čije su pjesme inspirisale zločine u Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

Ove navode popularna folkerka demantovala je u izjavi za beogradski Blic.

“Smatram da muzika ne smije da ima granice i barijere. Bar je to pravilo kojim se vodim tokom svoje karijere duge više od trideset godina. Nikada kroz svoje pjesme nisam slala bilo kakve političke poruke ili mržnju. Uvijek je, i biće, sve zasnovano na ljubavnim porukama jer moje pjesme spajaju ljude. Kao što i ja volim sve ljude”, rekla je Ceca.

U dopisu AMA Ceca je nazvana “problematičnom pjevačicom” koja je svojim ranijim pjesmama i izjavama “inspirisala zločine u BiH i na Kosovu, podupirala nehumana djela supruga i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana i srpskih vojnih i paravojnih formacija koje je vodio”.

“Pismenim putem skrećemo pažnju da izbjegavate takve slučajeve”, navedeno je u dopisu AMA.

“Što se tiče mog ličnog stava, patriota sam i volim svoj narod, te ću uvijek biti uz njega. I da se razumijemo, to ne podrazumijeva da nekog drugog mrzim ili da ne poštujem ljude koji su druge vjere, boje kože ili nacije. To nisam ja. Ovdje se radi o klasičnim manipulacijama. Zamoliću da moje ime ne miješaju u to, moja publika je šarenolika i tako će ostati. I pjevaću mojoj publici gdje god se ona nalazila i dok oni to bude željeli”, jasna je folk zvijezda.