Dejvid Bouvi i Iman: Ljubav koja je zadivila svijet

Iman Bouvi, udovica slavnog muzičara Dejvida Bouvija, danas slavi 65. rođendan. Uspješna mankenka je sa umjetnikom provela 25 godina zajedničkog života, a mnogi su govorili da je među njima postojala kosmička povezanost, prenosi Indeks.

Slavni muzičar upoznao je Iman na sastanku “na slijepo” koji je dogovorio njihov zajednički frizer. Prije ljepotice somalijskog porijekla imao je prolazne avanture s brojnim slavnim ljepoticama među kojima su bile Elizabet Tejlor, Bianka Džeger, Tina Tarner, Melisa Harli… Ali, sa Iman je bila ljubav na prvi pogled koja je potrajala više od dvije decenije.

Odmah se zaljubio, ali ona ga je odbijala jer se upravo bila rastala. Ipak je pokleknula njegovom šarmu.

“Nije mi bilo ni na kraj pameti da se udam za rock-zvijezdu, ali Dejvid me natjerao da promijenim mišljenje”, rekla je Iman koja se udala za Bouvija 4. aprila 1992. godine. Iman je uvijek govorila kako je Bouvi jako duhovit i znatiželjan, a opisala ga je i kao svog zaštitnika.

“Iste večeri kad sam je vidio, počeo sam da smišljam imena našoj djeci”, priznao je muzičar o svojoj ljubavi.

Slavni umjetnik bio je pravi zavodnik, a Iman je nosio kao “kap vode na dlanu”. Nedugo nakon što su se upoznali, odveo ju je u Pariz.

“Kad sam ušla u hotelsku sobu, bila je prepuna mog omiljenog cvijeća – gardenija, a na stolu me dočekala Dejvidova poruka. Kad sam se vratila u Los Anđeles, dočekalo me novo iznenađenje. Otvorila su se avionska vrata, a tamo je bila gomila fotografa koji su nekog slikali. U sredini svega toga stajao je Dejvid sa cvijećem u ruci i smijao se od uva do uva. Nije ga bilo briga što će svi saznati. To me oduševilo”, ispričala je u jednom intervjuu slavna manekenka.

Na privatnom krstarenju rijekom Senom u Parizu, Dejvid je zapjevao “April in Paris” Doris Dej i tada ju je zaprosio. Imali su dva vjenčanja, jedno opštinsko u Švajcarskoj, a onda su sve ponovili u crkvi u Firenci. Vjenčani kum bio im je Dankan, Dejvidov sin iz prvog braka.

Iako muzičara više nema, iza njega ostaje njegova muzika i ljubav.

“Ako mislite da je brak rok zvijezde i supermodela nešto najbolje na svijetu, ja samo mogu reći da jeste”, rekao je jednom prilikom on, a Iman je otkrila tajnu njihovog uspješnog braka.

“Za uspješan brak morate puno da razgovarate i da se zabavljate kad ste zajedno. Mi uvijek planiramo da slobodno vrijeme provedemo zajedno. To je najvažnije”, iskrena je bila Iman.