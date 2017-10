Dijana Janković postala zvijezda u Americi

Pjevačica i modna dizajnerka, Dijana Janković, kaže da je u Americi postala zvijezda. Do kraja godine će u Njujuorku predstaviti svoju novu kolekciju, i snima nove pjesme.

“Uživam. Svaki dan učim, i vježbam pjevanje i ples po pet sati. Volim da sam zauzeta. Ako sjedim sat, to smatram gubljenjem vremena”, ističe Dijana koja se u Americi predstavlja pod pseudonimom DIDI J.

“Oduševljeni su mnome. Imala sam turneju u 15 gradova, svi su mi rekli da sam divna i željeli su da me upoznaju. Bila sam na početku uplašena kako će me prihvatiti jer dolazim iz Evrope, ali ispostavilo se da su me prihvatili jer sam drugačija”, tvrdi DIDI.

Pjevačica je ljetos snimila pjesmu na engleskom, “Say no more”, a sarađivala je sa nekada popularnim reperom Šegijem.