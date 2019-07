Đoković titulu proslavio u Hrvatskoj uz hitove Olivera Dragojevića

Teniser Novak Đoković nakon osvajanja Vimbldona, odmara na Korčuli u susjednoj Hrvatskoj. Pobjedu na čuvenom turniru proslavio u zagrljaju supruge Jelena i uz stihove velikog hita Olivera Dragojevića “Kad mi dođeš ti”.

Đoković, koji je prvi na ATP listi, podijelio je sa pratiocima na Tviteru djelić atmosfere.

Grateful to spend quality and special time with Jelena in Croatia. Singing with klapa group from Korčula island. Wonderful experience. #iambetterattennis 🎼😃👌 pic.twitter.com/T5AndGDJJI

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 21, 2019