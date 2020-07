Došao je kraj: Severina i Igor već tri mjeseca ne žive zajedno

Severina Kojić riješila je da se i sudski razvede od Igora Kojića, s kojim ne živi već tri mjeseca, saznaje Kurir Stars.

Hrvatska zvijezda već je kontaktirala svog advokata i saopštila mu kako želi da i zvanično stavi tačku na brak sa sinom Dragana Kojića Kebe, što znači da će tužba uskoro biti predata sudu. Prema pričama iz hrvatskih estradnih krugova, pjevačica i njen muž nikako ne uspijevaju da izglade narušene odnose iako povremeno komuniciraju preko telefona.

Njihovi razgovori navodno se svode na to da Severinu suprug ubjeđuje da ostanu zajedno i da još jednom razmisli o brakorazvodoj parnici, ali je ona neumoljiva. Igor je čak imao namjeru da otputuje kod nje u Zagreb još prije mjesec dana i da razgovaraju u četiri oka, ali je ona i to odbila.

Sagovornici Kurira složni su u tome da problem nije jedan, već da ih ima više. Očigledno je da su posljednja dešavanja, odnosno svađa između Severine i Igora koja se desila dok je ona boravila u Beogradu tokom pandemije koronavirusa, bila samo kap koja ja prelila čašu. Kako je i sama navela na društvenim mrežama, u sukob su umiješani i Kojićevi roditelji, Keba i njegova supruga Olja. Kada je Igor na Instagramu napisao da su mediji zajedno sa Milanom Popovićem krivi što stalno pišu da je njegov brak u krizi, pjevačica mu je javno odbrusila.

“Pokrovitelji su Olja i Dragan. Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan”, napisala je Severina ispod objave svog muža, koju je kasnije izbrisala.

Dok je Igor u Beogradu sa ocem i majkom, njegova još uvijek zakonita žena polako se vraća koncertima. Ponovo sarađuje sa starim menadžerom Tomicom Petrovićem, koji inače nije u dobrim odnosima sa njenim suprugom, a nedavno su njih dvoje viđeni zajedno na nastupu u Splitu.

Mediji koji su pratili koncert prvo su uočili da Severina više ne nosi burmu na ruci, koju je stavila na vjenčanju u Istarskim balama prije pet godina. To samo potvrđuje saznanja da je bračni par Kojić na korak do razvoda i da je Severina inicira takav ishod, s obzirom na to da svojim postupcima u javnosti jasno na to ukazuje, dok se Igor trudi da demantuje takve navode.

Iz pjevačicinog tima nisu odgovarali na pozive.