Dragan Jovanović: Pobijedio sam bolest

Glumac Dragan Gagi Jovanović je s dr Katarinom Bajec na TV Nova S pričao o problemima s kičmom i diskus heriniji, zbog koje je morao da se povuče sa scene na neko vrijeme, i otkrio kako je uspio da izbjegne operaciju.

Prije dvije godine, Jovanović je odlučio da napravi pauzu, zbog problema s kičmom, tačnije – diskus hernije. Diskus hernija je povreda međupršljenskog diska kičmenog stuba, pri čemu može doći do uklještenja nervnog korijena, što izaziva izuzetno jak, prodoran bol. Ovo je bolest 21. vijeka, uglavnom nastala kao posljedica savremenog načina života. Stručnjaci ističu da oko 80 odsto stanovništva pati od ovog problema u nekom obliku.

“To je davno počelo. U životu sam napravio dvije kuće i bukvalno – gurao sam kolica, miješao malter… Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju. To je boljelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim. Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio. Ljudi su mi pokazali snimak: Vidite, vama je ovo iscurjelo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju”, ispričao je Jovanović, prenosi portal Nova.rs.

Nije otišao na operaciju, nastavio je da istražuje i da se konsultuje s ljekarima. Kako kaže, preporuke su bile “pola-pola” – za i protiv operacije.

“A onda mi je jedan mladi doktor rekao da se njegova djevojka oporavila i vratila taj diskus tako što je vježbala i išla na istezanja. Počeo sam da idem na istezanja, bio sam i u banjama, u Banji Koviljači i u Blatu. Zajedno sa vježbama je pomoglo. Poslije šest mjeseci nisam prepoznao moj snimak. Pitao sam da li je moguće da sam ga vratio, kažu jeste”, priča Jovanović.

Danas živi s tim, dok je disciplinovan sve je super, kad se opusti baš i nije. Postoje, kaže, određena pravila ponašanja kojih mora da se pridržava.

“Čovjek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne da mora da čučne… To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osjećaš, vrlo lako zapamtiš sve to. Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem”, kaže popularni glumac, koji sve više vremena provodi u prirodi van grada.