Droga, oružje, pljačke: 2020. počistila bahatu estradu

Ova 2020. godina je poprilično nemilosrdna. Pandemija koronavirusa, svjetska ekonomska krize uslijed iste, a onda i kazna sa bahatu estradu. Od početka 2020. pa sve do sada dogodilo se čak deset hapšenja ili privođenja ličnosti sa srpske javne scene – što zbog posjedovanja droge, što zbog kršenja zabrane kretanja tokom policijskog časova u vanrednom stanju, što zbog prostitucije, ali i pljačkanja, i to u Australiji. Pa da počnemo od posljednjih u nizu…

DROGA

Onih koji su zbog droge “pali” ima podosta.

Reper Aleksandar Lazić, poznatiji kao Sale Thru, juče je uhapšen nakon što mu je policija tokom pretresa stana na Novom Beogradu pronašla veću količinu narkotika u raznim oblicima. Pretresom je navodno pronađeno preko jedan kilogram marihuane u različitim pakovanjima, 871 tableta ekstazija, kao i dvije vagice za precizno mjerenje.

Takođe, u reperovom domu otkrivene su dvije veće kese sa biljnom materijom zelene boje, kao i 308 manjih paketića istog sadržaja.

Prošle nedjelje je sličnu sudbinu doživio i Stefan Đurić Rasta, kada je policija kod njega pronašla pet paketića marihuane, a potom su i pretresom njegovog stana pronašli još oko 600 grama istog opijata.

Tužilaštvo je potom tražilo da mu se odredi pritvor do 30 dana i čeka se odluka Višeg suda. Reperu su na teret stavlja trgovina opojnim drogama, a on se branio time da je narkotike koristio za ličnu upotrebu. Njegov advokat Vuk Tefegdžić je za Nova.rs nedavno izjavio da će uložiti žalbu na ovu odluku suda.

“On je iznio odbranu u Tužilaštvu. Tereti se da je kod sebe imao narkotike radi prodaje, što nije tačno i za šta ne postoji nijedan dokaz. On nije diler, već korisnik ili uživalac marihuane. To je i iznio u iskazu. Međutim, Tužilaštvo je ipak predložilo pritvor, a sudija je to odredio. Smatram da za to nije bilo osnova i uvažiću žalbu”, izjavio je ranije Rastin advokat.

I Gagi Đogani je “zaglavio”, ali zbog kokaina. Naime, policija je navodno kod njega u noći između 16. i 17. septembra pronašla dvije kesice kokaina.

“Dobro sam. Hvala što se brinete za mene. Upao sam u probleme ali riješiću ih sam! Hvala na razumijevanju”, oglasio se Đogani poslije toga na Instagramu.

PROSTITUCIJA

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, uhapšena je krajem maja u velikoj policijskoj akciji “Kristal” tokom velike kokainske žurke sa orgijama, a sumnjiči se za prostituciju i podvođenje.

Tom prilikom, policija je zaplijenila 46 grama kokaina, 20.000 konvertibilnih maraka, 9 komada medicinskih droga, 10 pištolja, od kojih je jedan gasni i tri pancira.

Tijana je nakon privođenja do 3. juna bila u KPZ u Doboju, odakle je na zahtjev svoje odbrane prebačena u KPZ Bijeljina, odakle je puštena krajem istog mjeseca.

KRŠENJE MJERA U SUZBIJANJU PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Spisak onih koji su se oglušili o mjere koje je donijela Vlada Republike Srbije je podugačak. Tako su tokom vanrednog stanja zbog kršenja policijskog časa privedeni pjevačica Severina Kojić i poznati jutjuber Baka Prase.

S druge strane, bilo je i onih koji su kršili mjeru zabrane okupljanja, a tu su se našli Halid Muslimović, Mitar Mirić, Radiša Trajković Đani sa suprugom Slađom i fudbaler Aleksandar Prijović.

PLJAČKA

Na estradi ima i onih koji su osuđivani za pljačku. Pogađate, u pitanju je Romana Panić, koja je u australijskom zatvoru provela dva mjeseca nakon što je osuđena za saučesništvo u organizovanoj pljački bankomata u Brizbejnu.

Po svemu sudeći, ovdje se potvrdilo ono da je zakon isti za svakog i da stigne sve, pa i javne ličnosti.