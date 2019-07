Dženifer Lopez danas slavi 50. rođendan, a izgleda bolje nego ikad

R’N’B i pop diva Dženifer Lopez danas je napunila 50 godina, a i dalje izgleda veoma izazovno i privlačno.

Popularna Džej Lo još uvijek mami uzdahe muškaraca, ali i poglede žena svojom izvajanom figurom i odličnim izgledom.

Iako je zakoračila u šestu deceniju života, vrijeme za nju kao da je stalo. Svojim izgledom i živahnošću svakog dana prkosi predrasudama i dokazuje da i u šestoj deceniji života pali i žari većim sjajem od onoga mnogo mlađih koleginica.

Džej Lo je prošla dalek put od početaka svoje karijere: od skromne djevojke iz komšiluka do jedne od najvećih diva u istoriji muzike. Svojim hitovima je dokazala da za nju ne postoje granice i da ne pripada samo jednoj eri – ona je bezvremenska diva.

Karijeru je započela 1991. godine i to kao profesionalna plesačica, a dvije godine kasnije odlučila je da s eoproba i u glumačkoj karijeri.

Seksi izgled i veliki, raskošni bokovi postali su zaštitni znak ove ljepotice. Za njenim su oblinama mnogi su oliko žudjeli da ih je J.Lo osigurala na milionske iznose. Bio je to prvi slučaj zvijezde koja je odlučila da soigura određeni dio tijela kao svoj zaštitni znak.

Sa 80 miliona prodanih albuma, Dženifer je danas najuspješnija latino zvijezda u SAD-u. Forbes je 2012. godine stavio na prvo mjesto najmoćnijih poznatih ličnosti na svijetu, a trenutno se nalazi i na 38. mjestu ljestvice najmoćnijih i najuticajnijih žena svijeta.

Generacije su odrasle uz njene pjesme, pa su tako hitovi “If You Had My Love”, “I’m Real”, “Aint’ it Funny” i “Jenny from the Block” danas dosegli kultni status.