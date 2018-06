Džoni Dep debelo naplaćivao sastanke sa Ruskinjama

Džoni Dep, koji se kao glumac sa najvećom godišnjom zaradom od 75 miliona dolara 2012. našao u Ginisovoj knjizi rekorda, tokom posjete Moskvi je sa 40.000 dolara popunio kućni budžet naplaćujući kratke susrete sa obožavateljkama, prenosi Sputnjik.

Glumac i muzičar Džoni Dep, koji je boravio u ruskoj prijestonici u sklopu svjetske turneje, vrijeme provedeno u Moskvi je iskoristio i za susrete sa obožavateljkama. To, međutim, ne bi bilo ništa neobično, s obzirom na laskavu titulu najseksipilnijeg muškarca na svijetu koju mu je dodijelio časopis People, da slavni srcelomac nije tražio da mu bude plaćeno za svaki od kratkih randevua.

Prema pisanju „Komsomolske pravde“, Dep je tražio 1.000 dolara za svaki od susreta, a bilo ih je 40.

Jedna od onih koja se prijavila za sastanak u četiri oka sa Depom bila je poslovna žena Anastasija Niazgulova, koja je podijelila svoje utiske.

“Ušla sam u sobu i odmah sam se izgubila zbog nevjerovatne drhtavice koja me je spopala. Počela sam na ruskom da mu govorim nešto poput: ’Evo me dušo. Ovdje sam samo zbog tebe‘. Zagrlili smo se, Džoni me brzo cmoknuo u obraz. Napravili smo nekoliko fotografija, a onda se okrenuo prema meni i počeo pažljivo da ispituje moje lice“, rekla je Anastasija koja se u tom trenutku, prema sopstvenom priznanju, osjećala malo neugodno.

Obratila mu se na engleskom pitanjem kako je bilo, a on je odgovorio: „Oh, bilo je divno, hvala“. Nekoliko sekundi kasnije sastanak je završen, sa žalom je konstatovala Niazgulova.

Holivudska zvijezda je po dolasku u Moskvu izjavila da voli Ruskinje i da ga privlači njihov slovenski izgled. Da i one nisu imune na njega pokazale su jer nisu pitale šta košta da bi se na kratko našle u njegovoj blizini, ali i na koncertu kada su ga bombardovale grudnjacima.