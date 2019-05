Džorđe David: Ne mogu kao Lukas da pjevam folk poslije roka

Rok muzičar i glumac Đorđe David kaže da ne može da zamijeni muzički pravac na kom je izgradio karijeru, nekim drugim. To je uspjelo njegovom prijatelju Aci Lukasu koji danas slovi za jednog od najpopularnijih folkera u regionu iako je započeo karijeru “sa tvrđim zvukom”, a Đorđe mu na tome zavidi.

“Bio bih najsrećniji na svetu da sam to mogao da uradim. Mnogi mi kažu da sam budala što to nisam uradio! Bio bih milioner! Samo da me niko ne ukapira pogrešno. Bio sam rame uz rame sa Acom. Kada je on u grupi Viktorija svirao klavijature, ja sam pjevao bek vokale. Aca je to uradio jer je to mogao. On je čovjek koji svira instrument, to je ogromna privilegija. Ne samo njega, već svakog čovjeka koji je instrumentalista. Ja sam čovjek koji je na frontu, isturen, pjevač. To su neke emocije sa kojima nisam mogao da se kockam. Ja to ne bih preživio. Ne bih mogao da se pogledam u ogledalo kao takav. Odlučio sam se za slobodu, za slobodu tog tipa da sebi nisam baš toliko gadan”, kaže roker.

Napominje da je sa Lukasom i dalje u prijateljskim odnosima.

“Nisam u kontaktu s njim zato što on ima ozbiljno mnogo posla, a ni ja nemam vremena da se ispavam. Ako me pitaš da li među nama ima nekog animoziteta, nema šanse. To je prijateljstvo koje traje 34 godine”.

Đorđe kaže da uspijeva da preživi radeći ono što voli, a u tome mu mnogo pomaže supruga Ana sa kojom ima ćerku Stašu.

“Ako imaš ženu koja ima stalno zaposlenje i koja može s vremena na vrijeme da uzme neki kredit. Zavisi šta su čoveku apetiti. Ja sam davno shvatio jednu stvar – moj mercedes je moje grlo. Moj mercedes je moja emocija. Moje najveće blago je moja Staša koju sam dobio u pedesetoj godini. Ako nešto nemam, niko mi nije kriv. Dok su moji drugari zarađivali pare, ja sam novac trošio na provod, djevojke, pjevačice… Sad se oni zezaju u životu, a ja vrlo ozbiljno moram da razmišljam o tome kako da prehranim porodicu. Izgleda, nažalost, da sam ja od onih primjeraka koji sazrevaju tek poslije pedesete”, iskren je frontmen grupe Death saw.