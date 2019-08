En Hatvej: Igraćući tuđe živote zaboravljala sam svoju muku

Mediji su nedavno prenijeli vijest da je En Hatvej po drugi put u drugom stanju. Glumica koja je u braku sa glumcem i producentom Adamom Šulmanom, rekla je da je imala problema sa začećem drugog djeteta. Nezadovoljstvo time, gasila je napornom radom.

Za vrijeme dok je pokušavala da ponovo ostane u drugom stanju snimila je čak četiri filma i jednu seriju.

“Posao ipak liječi. Bila sam nezadovoljna spoznajom da nikako ne uspijevam da zatrudim. Kada sam uvidjela da nervozu projektujem na muža i dijete, odlučila sam da snimam, da igram neke tuđe živote i makar malo zaboravim na svoju muku. Međutim, moj problem je riješen”, priznala je.

“Poželjela sam još jedno dijete. Ta želja u meni je bila mnogo jaka. Adam me je podržao, ali kako nikako nisam ostajala u drugom stanju, pitao se da li je to vrijedno tolikog nerviranja, pa i svađa. Pošto je jaka ličnost, bio je uz mene, smirivao me, i na kraju smo uspjeli. Mada ne volim da dijelim savjete, jer po čemu se to moj život izdvaja od života drugih ljudi, moram da istaknem da su u takvim situacijama neophodni uzajamna podrška i razumijevanje kako biste istrajali do cilja i kako bi ljubav izdržala test”, ispričala je En Hatavej za NBC.

Ona i Adam roditelji su Džonatana rođenog 2016. godine.