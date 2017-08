Eva Ras ne prestaje da šokira: Moj otac je bio gej

Eva Ras je nedavno podigla veliku prašinu braneći u jednom intervjuu Cecu Ražnatović, kad je udarila na Nebojšu Glogovca, a sada je ponovo digla veliku prašinu, na drugačiji način.

Popularna glumica koja često šokira javnost otkrila je za Kurir Stars da zna kako se ponašaju gejevi jer je, kako kaže, njen otac bio jedan od njih.

“Moja majka je bila u braku i imala je dijete kad je upoznala mog oca. Na prvi pogled se zaljubila u njega kao i on u nju, iako je imala 25 godina a on 18. Počeli su da žive zajedno, ali ne zadugo”, otkriva Eva.

“Poslije nekog vremena moj otac je shvatio da ga žene ne privlače u seksualnom smislu, iako je volio moju majku. Zbog toga su se razišli”.

Kao djevojčica nije bila svjesna situacije, niti joj je majka govorila o očevoj odluci koja je svima promijenila život. Tako je bilo sve do Evine 23. godine, kad ga je konačno upoznala.

“Tada sam već bila udata za Rasa, zajedno smo odlazili kod mog oca. On je u to vrijeme živio sa čovjekom koji je bio njegov emotivni partner i bili su veoma lijep par. U Segedinu su svi znali za to, ali nisu imali nikakvih problema. Ja sam bila ponosna na svog oca, bila sam očarana odnosom koji je imao sa svojim partnerom. Ništa mi nije bilo čudno u tome, naprotiv”, kaže Eva.

“Međutim, morala sam 1965. da prekinem da se viđam sa njim, jer mi je majka rekla da će se objesiti u dnevnoj sobi ako nastavim komunikaciju sa ocem. Onda je on meni rekao: Nećemo da rizikujemo i da nagađamo da li će ona to uraditi ili neće, i više nije htio da se viđa sa mnom, iako sam ja pokušavala više puta”.

Eva još dodaje:

“Kad je ona umrla u septembru 1986, on je neprestano pio sve dok nije umro u novembru iste godine, a nikad alkohol prije toga nije okusio. On je patio zbog toga što nije mogao da ostvari ljubav sa njom, a moja majka je bila ogorčena što nije mogao da joj bude partner”.