Gagi Jovanović: Branka je moj smisao života

Glumac Dragan Gagi Jovanović (54) navikao nas je da su projekti u kojima učestvuje besprijekorni. Stoga nismo ni sumnjali da će nas i film “Četiri ruže”, reditelja Vasilija Nikitovića, u kojem tumači pohlepnog i podmitljivog policajca Branka, ostaviti bez daha. Projekat je sniman nešto više od deset godina i nazvan je malim filmom koji diže veliku prašinu, na šta je Jovanović posebno ponosan.

“Željeli smo da na surov i šokantan način naznačimo u kakvom svijetu živimo, ukažemo na aktuelne probleme i nedostatak empatije zbog čega polako i sami postajemo “čudovišta”. Čini mi se da nas iz toga jedino ljubav može spasti. Kada je u sebi budemo pronašli, nastaće moćna i nepobjediva sila. Međutim, neophodno je da se svi zajedno uhvatimo u to kolo. Ko zna, možda se tada dogodi čudo? Govorili su da će se Isus Hristos jednog dana vratiti. On je vjerovatno i dolazio više puta, ali ga mi nismo primijetili”, duhovito je kazao Dragan, a potom otkrio da li mu je bilo udobno u cipelama beskrupuloznog policajca čija ruka ne štedi ni najmlađe.

“Prilično mi je dobro išlo, što me, iskreno da vam kažem, pomalo zabrinjava. Šalu na stranu, drago mi je što smo uspjeli da ispričamo ovu priču i za kraj tog zlotvora ubijemo. Ostaje da vidimo da li će poput filma “Džoker” i ovaj naš komad pozitivno uticati na mlade”.

S obzirom na to da već godinama trpi nesnosne bolove u leđima uzrokovane diskus-hernijom, pitali su glumca kako je podnio naporna snimanja i da li u tom pogledu primiećuje neko poboljšanje.

“Leđa su za sada dobro. Svakodnevno radim vježbe i pazim da ne podižem ništa teško. Za mene više nema ozbiljnog sporta, moći ću eventualno da igram šah. Nadam se da će postepeno sve to doći na svoje i da ću se vratiti pozorištu”, rekao je dramski umjetnik koji je zbog pomenutog problema otkrazao dvije najtraženije predstave “Čikaške perverzije” i “Dobro došli u Srbiju”, dok su mu ljekari savjetovali i operaciju.

Najveću snagu za sve što radi Dragan crpi iz ljubavi supruge, glumice i profesorke na Fakultetu dramskih umjetnosti Branke Pujić (56), s kojom će naredne godine obilježiti 28. godišnjicu braka.

Od momenta kada ju je upoznao znao je da će život provesti pokraj nje, čak joj je to otvoreno i rekao. Nekoliko mjeseci kasnije osvojio ju je humorom i dobrotom, a ona njega ljepotom, strpljenjem i upornošću.

“Dok ja trčim na 100 metara, Branka je maratonac. U stanju je da čeka koliko god je potrebno samo da bude kako je ona zamislila. Eto, uspjela je da izgura da kupimo određenu ugaonu garnituru, a bio sam siguran da je to neizvodljivo. Ona je moj smisao života i neko ko ima ljubavi za sve. Skromna je i vrlo sam srećan što sam sve njene želje uspio da ostvarim. Od samog početka za nju me vezuju ljubav i veliko poštovanje. Nikada nismo dozvolili da se između nas ispriječi karijera ili nešto materijalno i uvijek kažemo šta mislimo, što je, uvjeren sam, najbolji način da odnos među parnerima bude dobar. Ponekad se ponašamo kao djeca, ali s obzirom na to da se igramo cio život, imamo pravo da budemo takvi”, kazao je on.

Poseban osmijeh i ponos na glumčevom licu javlja se kada govori o ćerki Anđeli (27), koja je krenula njegovim stopama. Mladu umjetnicu gledali smo u serijama “Vojna akademija”, “Urgentni centar” a nedavno se preselila u London radi usavršavanja. Na fakultetu “Royal Central School of Speech and Drama” upisala je postdiplomske studije koje joj za sada idu odlično.

“Anđela je tatina ćera, hrabra, iskrena i talentovana. Nažalost, naslijedila je i moj karakter te primećujem da je dosta svojeglava. Branka i ona su drugarice, dok sam ja roditelj objema”, zaključuje Gagi.