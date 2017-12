Georgiev oštro o Isidori Bjelici, njenom sinu i Ognjenu Amidžiću

Kantautor iz Herceg Novog Vlado Georgiev, otkrio je da ne govori sa spisateljicom Isidorom Bjelicom, kojoj je pružio finansijsku podršku tako što je držao humanitarne koncerte za nju. Međutim, nakon što je pomogao književnici tokom teške borbe sa rakom, prekinuo je svaki kontakt s njom.

“Isidora Bjelica i ja više i nismo u nekom odnosu, da pravo kažem. Pomogao sam joj jedini kad joj je pomoć bila najpotrebnija i kad joj niko nije izašao u susret. Ne smatram to velikim gestom, jednostavno uradio sam to jer sam želio, bez nekih očekivanja. Baš zato što nisam imao očekivanja, nisam se ni razočarao. Uradio sam ono što sam želio, pomogao sam i to je to. O razlogu prekida kontakta ne bih diskutovao”, rekao je Vlado koji će 24. i 25. decembra održati koncerte u beogradskom Sava centru.

S obzirom na to da je nedavno na Tviteru komentarisao Isidorinog sina Lava Pajkića i njegovu emisiju, novinari su pitali Georgieva da li on ima veze sa tim što su zahladnjeli odnosi između njega i književnice.

“Ne, ma kakvi, Lav je nebitan. Nisam lijepo ni pogledao emisiju”.

Pjevač se osvrnuo i na sukob sa TV voditeljem Ognjenom Amidžićem na Tviteru. Njihov sukob kulminirao je kada ga je voditelj prozvao što posjećuje njegov restoran i pohvalio se kako mu uprkos tome niko nije pljunuo u jelo.

“Informacija da je to Ognjenov restoran je apsolutna laž. On je jedan folirant i grebator običan. Radi tu nešto na procenat, dovlači poznate, pa se grebe za pare. I dalje u isti restoran idem, u komšiluku mi je, znam ko su vlasnici, a Amidžić sigurno nije jedan od njih”.