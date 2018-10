Glumica optužila Džefrija Raša za napastvovanje

Erin Džin Norvil na sudu je izjavila da ju je australijski oskarovac Džefri Raš namjerno dodirivao po grudima tokom scene u jednoj predstavi u trenutku kada ona glumi mrtvu djevojku.

Suđenje je pokrenuto na osnovu optužnice za klevetu, koju je Raš pokrenuo protiv lista Dejli telegraf zbog članaka objavljenih u novembru u kojima je 67-godišnji glumac optužen da se neprikladno ponašao prema koleginici Norvil tokom predstave Kralj Lir.

Raš je te optužbe odbacio i požalio se da je u medijima predstavljen kao perverznjak i seksualni predator, prenosi AP.

Kako agencija navodi, Norvilova nikada ranije nije javno govorila za pomenuti list do objavljivanja tih članaka, a prve javne optužbe protiv australijskog glumca je iznijela u jučerašnjem svjedočenju pred sudom.

'I felt belittled': Eryn Jean Norvill speaks in Rush defamation case

