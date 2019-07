Goca Tržan planira da otvori školu šminkanja

Goca Tržan, koja je na muzičkoj sceni skoro tri decenije, nedavno je iznenadila obožavaoce kada je počela da snima videe za Jutjub. U namjeri da ispriča sve što ne može kada gostuje u TV emisijama, pop pjevačica je počela da “vloguje” što se pokazalo kao uspješno.

Novi poduhvat za Gocu u budućnosti biće škola šminkanja. Naime, pjevačica se godinama sama šminka bilo da snima spotove ili se sređuje za nastupe. Svoj talenat, ali i bogatu kolekciju mejkap proizvoda, planira da podijeli sa ženama.

“Sa jednom velikom kozmetičkom kućom organizovala sam akciju “Goca Tržan vas šminka”. Prije toga sam mnogo žena, svojih prijateljica i njihovih kćerki, našminkala za svadbe, mature i raznorazne bitne prilike. U planu mi je da otvorim svoju mejkap školu”, kaže Goca.

“Najprije bih voljela da pokažem ženama kako da posmatraju sebe u ogledalu. Da sjednu ispred njega i nauče da zavole svoj odraz, prvenstveno sve mane na licu, jer nam upravo nepravilnosti i te različitosti daju smisao. Kako bi izgledalo da smo svi isti? I zato mi aktuelni trend operisanja, pogotovo mladih djevojaka koje izgledaju klonirano i bez mimike, nije dobar. One mi nisu lijepe, bezlične su. Navodno su savršene, a suština ljepote jeste u nesavršenostima. Voljela bih da žene nauče kako da zavole i svoja mala usta, i svoj veliki nos, i svoje spuštene kapke, i da kad se pogledaju u ogledalu ne vide prvo to, već cio paket”, kaže Goca.

Povjerenje su joj već dale koleginice Ivana Peters, Ana Kokić i Katarina Sotirović, i književnica Jelena Bačić Alimpić.

Goca upoređuje šminkanje sa kuvanjem i antistres terapijom

“Šminkanje mi je kao kuvanje, to uvijek volim, uvijek mogu da radim. Ono me oraspoloži, dođe mi kao neki “stress-relief”. Jedino imam problem sa tim kad mi neka žena kaže “nemoj mnogo”. Ne znam šta to znači, ako ne želi mnogo, ne treba da dolazi kod šminkera. Razumijem da niko ne želi da izgleda kao drag queen i nemam namjeru tako da šminkam, ali šta znači to nemoj mnogo? Šminkanje ima korake koje morate da ispoštujete kako bi krajnji rezultat bio zadovoljavajući”, ističe Goca.