Goca Tržan započela borbu za potomstvo

#weddinganniversary #love #hubby #husbandandwife Prosle dve godine kao dlanom o dlan. I to kakve dve godine braka od ovih sest godina u tvom zagrljaju!!! Volim te @radomir_novakovic Odvise. Tvoja Žujza. 🎊🎉🎈💜💛💜💛💜💛

A post shared by Goca Trzan (@gocatrzan) on Sep 20, 2017 at 4:45am PDT