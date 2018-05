Godine stigle i fatalnog Zverku

¿Pueden creerlo? Así luce actualmente Chris Noth, el recordado Mr. Big de ‘Sex and The City’. 🔸El actor fue captado ayer mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en Miami, Florida. 🔸Noth actualmente tiene 63 años de edad. 🔸 ¿Alguien por acá lo ama?

A post shared by Juan Espinoza (@encelebridades) on May 15, 2018 at 5:26pm PDT