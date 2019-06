Goga Sekulić: Prava sam crnogorska majka

View this post on Instagram

Manastir Ostrog je za mene oduvek predstavljao najsvetije mesto u kojem sam se molila za zdravlje i pronalazila mir. Iz tog razloga Uros i ja smo odabrali ovu svetinju u kojoj smo 27. maja krstili naseg prvenca Vasilij Andreja. Malo je reci da je bilo velicanstveno! Sine nas, neka te ceo zivot cuva sveti Vasilije! Zdrav nam bio! @urosbjj