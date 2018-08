Goran Bregović: Cijeli život imam strah od siromaštva

Goran Bregović je danas jedan od najistaknutijih muzičara.

Ipak, iako danas ima sve što poželi, Goran posebno pamti djetinjstvo u kojem to nije bio slučaj.

“Cijelog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Prije rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam djecu, pa isti taj strah imam i za njih”, ispričao je Bregović.