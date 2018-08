Hajdi Klum: Tek kad vidim svog dečka sjetim se koliko godina imam

Hajdi Klum je nadmašila samu sebe, pa je sada u vezi sa 16 godina mlađim momkom – i to gitaristom popularnog benda Tokio Hotel Tomom Kaulicem.

Četrdesetpetogodišnja ljepotica iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru modela, četvoro djece, ali i brojne propale ljubavne veze, zbog čega mnogi misle da je ukleta kada je u pitanju ljubav.

Sve je počelo s njenim prvim suprugom, stilistom Rikom Pipinom, s kojim se vjenčala 1997. godine, a razvela se 2002. Zatim se nastavilo s vremešnim italijanskim zavodnikom Flaviom Brijatoreom 2003. godine. Nakon što je ljepotica ponosno potvrdila da čeka njihovo prvo dijete, Flavio ju je odmah ostavio, a o kćerkici Leni milioner se nikada nije previše brinuo.

Ubrzo nakon bolnog ljubavnog brodoloma, Hajdi je započela vezu s muzičarem Silom, s kojim se vjenčala 2005. godine u Meksiku. Par ima troje djece, a Sil je usvojio i Leni. I sama manekenka u intervjuima je insistirala da je upravo on njen otac, a ne Flavio, koji je danas, ironično, miran porodični čovjek.

Za par se sedma godina braka pokazala kao ukleta, a zbog djece su ostali u vrlo bliskim odnosima.

Poslije Sila, Hajdi je voljela tjelohranitelja Martina Kristena, s kojim je bila dvije godine.

Sada ljubi dosta mlađeg Toma, koji je tek napunio 28 godina.

“Ne razmišljam o godinama i o starenju. Drugi me često podsjećaju na to koliko imam godina, jer se zaista ne osjećam tako. Moj dečko je mnogo mlađi od mene i zbog toga svi dovode u pitanje opstanak naše veze. Momenat kada razmišljam o tome je jedini kada se na mome licu mogu vidjeti godine i bore, kada se zamislim o svemu”, rekla je lijepa Hajdi za magazin In Style.

Ona ne krije da je zaljubljena i srećna, a za sada par ne pravi velike planove.