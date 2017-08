Helen Miren o Melaniji: Ona će uskoro pokazati svoju mračnu slovensku dušu

Britanska glumica Helen Miren, više puta proglašena jednom od najseksepilnijih žena na svijetu iako je već zagazila u osmu deceniju života, poznata je po oštrom jeziku i vrcavom humoru, zbog čega i jeste omiljena u javnosti.

Njeni komentari na poznate lilnosti i aktuelne događaje, a koje nonšalantno iznosi u javnost, možda naiđu na negodovanje osoba koje su joj na meti, ali skoro nikada i publike. Publika baš voli tu njenu otvorenost. U nedavnom intervjuu za magazin Allure, glumica je tako imala i šta da kaže o najpopularnijoj prvoj dami – Melaniji Tramp.

Miren se osvrnula na snimak posjete predsjedničkog para Izraelu, odnosno na trenutak kada je Melanija nimalo diskretno odgurnula Donaldovu ruku. O ovom snimku je pričao cio svijet, a evo šta je glumica o ovom gestu imala da kaže.

“Dok sam gledala snimak, pomislila sam da je ona jedna od najmoćnijih žena na svijetu jer može da ga sruši. To je gotovo i uradila i to samo rukom. Jasno mu je dala do znanja da je ne dira. Znate, ja sam porijeklom iz Istočne Evrope, a mi koji smo odande imamo mračne duše. Vidjećete, ta mračna slovenska duša uskoro će se pokazati”, tvrdi Miren.