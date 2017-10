Keli Klarkson htjela da odustane od karijere jer su je tjerali da smrša

Iako su teški trenuci sada iza nje, Keli Klarkson progovorila je o najmračnijem razdoblju svog života.

Popularna pop pjevačica prisjetila se teških početaka svoje muzičke karijere. U intervjuu za časopis Attitude priznala je da se teško nosila sa zahtjevima nadređenih da mora da smrša.

“Kad sam bila najmršavija, razmišljala sam o samoubistvu”, priznala je.

Još u srednjoj školi borila se s poremećajem u ishrani. Dodala je da je to bilo teško razdoblje u njenom životu.

“Tada sam bila uvjerena da je jedini izlaz odustajanje. Uništila sam koljena i noge jer sam u slobodno vrijeme uglavnom trčala i bila u teretani”, prisjetila se.

Keli je danas majka trogodišnje kćeri River Rouz i 18-mjesečnog sina Remingtona Aleksandera koje je dobila sa suprugom Brandonom Blekstokom.

Na sreću, problem opsjednutosti kilogramima danas je iza nje.

“Ne opterećujem se time. Jednostavno je. Postoje ljudi koji su mršavije građe i imaju brz metabolizam. Ja nisam jedna od njih i to je to. Tako to ide. Mi ljudi uvijek želimo ono što neko drugi ima”, zaključila je pjevačica.

Keli, koja se proslavila pobjedom u ameročkom talent šou programu Idol, uskoro izdaje svoj novi album ‘Meaning Of Life’.