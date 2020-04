Hurricane u problemu: Ksenija i Ivana se posvađale

Djevojke iz grupe Hurricane našle su se u problemu. Naime, djevojke ne mmogu da nađu zajednički jezik oko nastupa na evrovizijskom šouu “Eurovision: Europe Shine A Light” koji je zamjensko rješenje za otkazanu Evroviziju koja je trebalo da se održi u Roterdamu. Beogradski portali pišu da Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, nemaju istu viziju nastupa, dok je Sanja Vučić zadužena za “smirivanje strasti”.

“Uprkos šansi da ih bar onlajn vidi i čuje cijeli svijet, predstavnice Srbije nisu baš srećne. Ivana misli da svoj talenat i energiju ne mogu da pokažu na taj način, pa je za to da se prijave naredne godine kada se sve vrati u stare tokove, dok Ksenija ne želi da propuste ovu šansu. Sanja, koja obično savjetuje djevojke šta i kako da rade jer je iskusnija od njih, ovog puta neće da se meša i stoji po strani”, kaže izvor blizak pjevačicama.

Pjevačice su pobijedile na Beoviziji u martu sa pjesmom “Hasta la vista” i dobile ogromnu podršku širom regiona.

“Njih tri se zaista dobro slažu, ali Ksenija i Ivana su temperamentnije, a Sanja je do sada uvijek bila njihov glas razuma jer je i najstarija. Ksenija i Ivana često reaguju na prvu loptu, pa umije da dođe do svađe i vike, ali sve se to nekako do kraja sredi i ispegla jer njih tri su prije svega drugarice, a onda i koleginice”, kaže za Svet dobro obaviješten izvor.

Evrovizijski šou koji organizuje holandski javni servis na programu je 16. maja. Trajaće dva sata, a organizatori Evrovizije su pozvali sve javne serise Evrope da podrže projekat. Šou će biti prenošen uživo putem Jutjuba, a svaki takmičar nastupiće iz svoje zemlje, dok će u studiju u Holandiji biti organizovan program sa tri voditelja.