Ilon Mask dao djetetu ime koje niko ne može da izgovori

Ilon Mask i njegova djevojka Kler Grajms Bušer su postali roditelji, a sinu su dali ime koje ljudi ne umiju da izgovore.

Kako su Mask, ali i Grajms veliki ljubitelji vještačke inteligencije i robota, ne čudi da su djetetu planirali da daju neobično ime, ali ovome se niko nije nadao – naime, njihovo dijete se zove X Æ A-12 Mask.

Šokirani fanovi komentarisali su djetetovo ime “niko neće moći izgovoriti”, da će “dijete mrzjeti svoje ime” i kako “nije čudno da je dijete nazvao po robotu”.

Iako Mask nije objasnio značenje djetetovog imena, to je kasnije učinila Grajms.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020