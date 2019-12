Ivana Peters: Ne treba mi muškarac da bih bila srećna

Pop-rok pjevačica Ivana Peters, nikad nije krila ljubavni život. Pričala je o braku, potom i razvodu, ali od Aleksandra Petersa sa kojim ima ćerku Saru. Ipak, od njihovog rastanka, nekadašnja pjevačica grupa Tap 011 i Negativ, nema partnera i čini se da je srećna.

“Uvijek sam imala podršku Sarinog oca, sa kojim sam ostala prijatelj poslije razlaza. Uz njega sam uvijek imala i podršku moje porodice. Naravno, imala sam, kao i svi, plus i minus životne faze i, da, ta emotivna samoća nekada bude teška. U periodu kada moje zdravstveno stanje nije bilo dobro, onda sam i manje radila, pa se to odrazilo na finansijsko stanje, koje nije bilo zavidno, ali i to prođe. To vam je krivulja, nekad ste gore, a nekad dole, i u tome život prolazi”, iskrena je Ivana.

Dodatni oprez u nalaženju “onog pravog”, Ivana pravi zbog nasljednice.

“Zbog Sare sam morala da budem još obazrivija, kad su emotivni partneri u pitanju, jer nisam mogla da pustim u naš život i kuću nekog olako. Do sada taj se nije pojavio, ali ne znači da neće, ali nije ni da mi je potreban. Ne opterećujem se time, ali ako naiđe muškarac koji zavrijedi i kojem ću prijati, kao i on meni, zašto da ne?! Padne mi na pamet da mi fali muškarac dok gledam neki lijep romantičan film, ali prođe brzo. Nije to nešto što uslovljava moju sreću”, objašnjava talentovana umjetnica.