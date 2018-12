Izraz lica neprocjenjiv: Hju Džekmen i Džejk Džilenhol nasamarili kolegu Rajana

Tematske i zabave pod maskama uvijek mogu biti rizične-da li se zaista maskirati ili ne. Živi svjedok tome je holivudski glumac Rajan Rejnolds kojeg su nasamarili kolege Hju Džekmen i Džejk Džilenhol.

Naime, njih dvojica pozvali su Rejnoldsa na druženje rekavši mu kako je riječ o “džemper partiju”. Međutim, čini se da se on jedini potrudio zaista da dođe, u ni manje ni više, džemperu sa velikom zlatnom mašnom.

“Ovi idioti su mi rekli da je riječ o ‘džemper partiju'”, napisao je Rejnolds u opisu fotografije koju je podijelio na Instagramu i Twitteru.

These assholes told me it was a sweater party. @RealHughJackman #JakeGyllenhaal pic.twitter.com/qGLa2a2o0Z

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 21, 2018