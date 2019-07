Izvela eksperiment, pa pobijedila na izboru za MISS

Kamila Šrijer pobijedila je na izboru za MISS Virdžinije tako što je izvela eksperiment. Lijepa biohemičarka je stavila je zaštitne naočare, obukla bijeli mantil i oduševila žiri miješanjem hemikalija, a potom i eksplozijom.

Kamila kaže da ju da se prijavi na takmičenje ohrabrilo to što MISS America nudi stipendije za školovanje. Njena je želja da ljude navede da zavole nauku.

Watch #VCUPharmacy student Camille Schrier wow the judges for Miss Virginia with her talent performance — the catalytic decomposition of hydrogen peroxide!

PS: she won. Next pageant: #MissAmerica #FuturePharmacist pic.twitter.com/MzqgZBUygl

