Jelena Bačić Alimpić: Dok nisam uspjela blatili su me i nipodaštavali

Ima već nekoliko godina kako je Jelena Bačić Alimpić televizijsku karijeru zamijenila književnom. Njena nova knjiga “Kofer iz Berlina” pronašla je put do čitalaca odmah po objavljivanju, a autorka je u znak zahvalnosti upriličila promociju ovog romana na kojoj je okupila prijatelje, kolege, saradnike, ali i porodicu. Za Glossy Jelena govori o tome šta je sve morala da proživi na putu ka uspjehu.

“Svašta sam proživjela. Mnogo toga bih mogla da izdvojim. Najgore je bilo kad sam doživjela bol zbog gubitka oca, ali boljela me je i svaka suza moje djece. Bilo je i trenutaka kada su me omalovažavali, nipodaštavali, blatili, iako sam milionima svjetlosnih godina bila udaljena od tih spekulacija, jer sam živjela povučen život s porodicom u svom lijepom i mirnom gradu. Lijepi trenuci koje bih izdvojila jesu svaka Nova godina, rođendani moje djece, njihovo zdravlje i sreća. Svom suprugu dugujem zahvalnost jer je uvijek bio uz mene, čuvao mi leđa i nijednog trenutka nije poklekao. On je predsjednik suda, čovek koji se ne eksponira. A o meni su pisali i govorili svašta. Svaki put bi mi prišao s leđa, zaglio me i rekao: “Sve će se ovo zvati juče”. Nikada se nije miješao ni u jednu moju odluku. Bio je tu da me podrži”, rekla je Jelena.