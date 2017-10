Još jedna sestra Kardašijan čeka bebu

Američki mediji pišu o navodnoj trudnoći najstarije sestre “klana” Kardašijan.

Naime, ako je ovo istina nakon Kim, Kajli i Kloi prinovu očekuje i Kortni Kardašijan. Šuška se da će i ona proširiti porodicu 2018. godine i da će dečku Junesu Bendžimu roditi prvo dijete.

Podsjećamo, Kortni će to biti četvrto dijete. Sa bivšim partnerom Skotom Disikom ima sedmogodišnjeg sina Mejsona, ćerke Penelope koja ima četiri godine i dvogodišnju Rejn.

Mnogi se šale kako je mama Kris i menadžerka sestara “umiješala prste” u plan da sve budu trudne u isto vrijeme i to sve kako bi porasla gledanost njihovog šoua “Keeping Up With Kardashians”.