Karleuša: Radiću sve dok me nešto ozbiljno ne obori

Muzička zvijezda Jelena Karleuša, za sebe kaže da je borac koji uspješno balansira između porodičnog i profesionalnog života.

Ističe da je posvećana majka te da su joj djeca, Atina i Nika, vaspitane, pametne djevojčice na koje je veoma ponosna.

Brak sa fudbalerom Duškom Tošićem održava tako što je često sa ćerkama kod njihovog oca u Istanbulu gdje on igra za tamošnji klub Bešiktaš.

Jelena ističe da je na koži osjetila brojne nepravde, ali da nikada neće odustati jer, kako kaže, “nikada ne bih dozvolila lošijima od sebe da likuju nad mojim padom. Moja volja i moja želja ono su što me čini “Jelenom Karleušom”.

“Ono što sam ja totalno nepravedno doživjela poslije Ušća, kada je nekakva nazovikonkurencija iskoristila veze s medijima da 40.000 ljudi koji su došli da uživaju u spektaklu, nazove praznim koncertom, mene je samo naljutilo. I osnažilo. Nekog drugog koštalo bi karijere da bude zabranjen u svim medijima, da nema gdje da pokaže snimak ili kaže istinu. Baš su se bili urotili i taj period bio je paklen. Postoji ona izreka da ne možeš pobijediti onog ko ne odustaje. A to sam ja. Nikada ne bih dozvolila lošijima od sebe da likuju nad mojim padom. Moja volja i moja želja ono su što me čini ‘Jelenom Karleušom’. Zato sam ja stegla zube i krenula u borbu. I evo, vidite kako opet pričamo o uspjehu! Smatram da ti koji su meni činili zlo treba da napuste Srbiju jer je vuku unazad i čine joj loše. Beograđanka sam koja se protiv takvih svih ovih godina bori! Neka ova moja priča bude inspiracija svima”, izričita je JK.

Proljeće ove godine bilo je stresan period za vas zbog zdravstvenih problema s kojima ste se suočili. Možete li reći da je to sada iza vas, kako se osjećate?

“Moje zdravlje nije problem jer znam da ću se izboriti sa svim. Nemam potrebu da o toj temi pričam jer mi je nebitna. Meni je važno samo zdravlje mojih najbližih”.

U javnosti ste bili čvrst protivnik vakcinisanja djece, a čak ste naveli da ste bili direktan svjedok njihove štetnosti. Na šta ste tačno mislili?

“Nisam protiv vakcinacije, već protiv toga da ne postoji pravo na izbor kao u svim razvijenim zemljama. Daću vam primjer. Nećete dati penicilin alergičnom djetetu, zar ne? Mora da postoji alternativa jer su posljedice vakcinacije u nekim slučajevima kobne! Od autizma pa nadalje. Ako država primorava roditelje na vakcinaciju djeteta, zašto ne pruža i adekvatnu pomoć u slučaju moguće katastrofe? Ako je MMR vakcina pod moranje, zašto je plaćamo? Ako nešto plaćam, hoću da imam pravo izbora. Moje dijete niti bilo čije dijete, beba, ne smije biti bez izbora i šanse. Moja djeca nisu primila sve vakcine”.

Prošlog mjeseca napunili ste 39 godina. U čemu osjećate da ste se najviše promijenili u odnosu na Jelenu koja je tek navršila tridesetu, osim majčinstva koje mijenja svaku ženu?

“Drage žene, vjerujte mi, tek s godinama koje vam slijede dolazi prava istinska sreća, jer je prate zrelost i umijeće življenja. Sve prije toga bilo je kao u onom filmu ‘Gorile u magli’. Bar kad je riječ o meni. Planiram da radim sve dok me nešto ozbiljno ne obori. U prevodu, do zadnjeg udaha. Živjeću i radiću punim plućima, uživajući u sitnicama, u krupnicama, u greškama, usponima i padovima, u sreći i nesreći, u bolesti i zdravlju jer to i jeste život! Magija života koji nam je dat da nađemo svoju svrhu i ličnu bajku”.